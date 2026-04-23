McDonalds x Stranger Things: Nächste Happy Meal-Action bringt auch bei uns Spielzeugfiguren und Goodies zur Serie

Der Fast Food-Riese hat die nächste Happy Meal-Aktion bestätigt. Die Stranger Things: Tales from '85-Aktion wird es in mehreren Ländern geben – darunter auch Deutschland.

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Tobias Veltin
23.04.2026 | 17:46 Uhr

Diese Spielzeugfiguren der Stranger Things-Charaktere stecken ab Mai in den Happy Meals. Diese Spielzeugfiguren der Stranger Things-Charaktere stecken ab Mai in den Happy Meals.

Auf Netflix ist just die neue Stranger Things Spinoff-Serie "Tales from '85" gestartet und es dauert nicht mehr lange, bis ihr beim Fast Food-Riesen McDonalds das passende Merchandise dazu bekommen könnt.

Denn dank einer Kooperation von McDonalds und Netflix werdet ihr ab Anfang Mai unter anderem thematisch passende Spielzeugfiguren aus den Happy Meals ziehen können.

Im Zuge der Bekanntgabe wurde auch ein kurzer Trailer veröffentlicht. Hier seht ihr ihn:

Video starten 0:30 Stranger Things: Tales from '85: Teaser zur Happy Meals-Aktion bei McDonalds

Diese Goodies stecken im Stranger Things Happy Meal

IGN hat bereits konkrete Infos zur Kollaboration. Demnach soll die Aktion am 5. Mai in den USA starten, weitere Länder – darunter auch Deutschland – werden im Laufe des nächsten Monats folgen.

Das Stranger Things Happy Meal beinhaltet folgende Goodies:

  • gebrandete Verpackung
  • eine von insgesamt 12 Spielzeugfiguren von Charakteren aus der Serie
  • Stranger Things Aktivitäten-Buch
  • QR-Code für eine "digitale Erfahrung und interaktives Spiel"

In letzterem müsst ihr laut IGN als Teil des neu gegründeten Hawkins Investigators Club die Kleinstadt Hawkins und McDonalds vor diversen Bedrohungen retten.

Derzeit läuft bei McDonalds noch eine Happy Meal-Aktion zum Super Mario Galaxy-Film, bei dem ihr einen von mehreren unterschiedlichen Schlüsselanhängern ergattern könnt. Details zur Mario-Aktion findet ihr im Artikel unten.

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Stranger Things Tales from '85 ist anders als das "große" Stranger Things keine Live-Action-, sondern eine Cartoon-Serie, die im Winter 1985 und damit zwischen den Staffeln 2 und 3 der Hauptserie spielt. Die Gruppe rund um Elf, Mike und Co. steht auch dort im Mittelpunkt, sie bekommt es allerdings mit ein paar neuen Bedrohungen zu tun.

Kollegin Annika hat im oben verlinkten Artikel alle wichtigen Infos zur Serie für euch zusammengefasst.

Ist die Stranger Things-Aktion für euch ein Grund, mal wieder bei McDonalds vorbeizuschauen?

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