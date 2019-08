Gerücht: Call of Duty 2020 soll noch härter werden als Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare ist noch nicht einmal erschienen, da gibt es bereits Gerüchte um den nächsten Call of Duty-Ableger, der voraussichtlich Ende 2020 erscheinen wird. Schon im Mai war kolportiert worden, dass Treyarch die Entwicklung des Spiels übernehmen wird, jetzt gibt es auch vermeintliche Details zum Setting des Shooters.

Wie der Youtuber Long Sensation erfahren haben will und auf Twitter mitteilt, soll CoD 2020 im Black Ops-Universum spielen. Genauer gesagt soll es den kompletten Zeitraum des Kalten Krieges abdecken (von 1947 bis 1989, also über 40 Jahre) und unter anderem den Vietnam- und den Korea-Krieg thematisieren.

Wohl auch aufgrund dieser beiden Kriege, wird CoD 2020 laut Long Sensation als "noch härter und grausamer als Modern Warfare" beschrieben. Zur Einordnung: Auch Modern Warfare will in diesem Jahr mit einigen Szenen schockieren, in einer Stelle in der Kampagne spielt ihr zum Beispiel ein kleines Mädchen während des Giftgasangriffes.

Call of Duty 2020 has been under 2 names thus far.



Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops V



Set during the Cold War. Spans the entire 40+ years and incs Vietnam and Korean War. Described as even more gritty and gruesome than Modern Warfare.



I'm not joking.