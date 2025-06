Stardew Valley: Kleines Aquarium-Detail begeistert die Community und ihr könnt es ganz einfach nachbauen

In Stardew Valley lässt sich auch das Innere der Aquarien dekorieren (Bild: reddit.com/user/havanakgh/).

Stardew Valley erfüllt euch nicht nur den Traum, auf einem Bauernhof zu leben, ihr könnt euch auch als Innenausstatter*in austoben. Die Möglichkeiten erstrecken sich aber nicht nur über all eure Räume, sondern auch über das Innere der Aquarien. Eine besondere Entdeckung löst im Netz regelrechte Begeisterungsstürme aus.

Ihr könnt in Stardew Valley kleine Ton-Burgen als Deko für eure Aquarien basteln und das geht super einfach

Darum geht's: In Stardew Valley könnt ihr eure Zimmer auch mit Aquarien ausstatten und sogar Fische in die Tanks hineinsetzen. So weit, so klar. Aber wusstet ihr auch, dass sich so ein Aquarium auch noch mit allerlei Tand dekorieren lässt? Vor allem könnt ihr zum Beispiel auch Ton ins Aquarium packen und daraus entsteht automatisch eine kleine Art Sandburg.

2:04 Neues Spiel mixt Sims und Stardew Valley mit GTA: Lebt ein ruhiges Leben oder werdet Verbrecher

Autoplay

So funktioniert das Ganze: Ihr braucht einfach nur den Rohstoff Ton als Material und könnt den dann in das Aquarium legen. Dann wird daraus ganz von allein eine kleine Burg, die sich ideal in die Umgebung eures Aquariums einfügt. Wollt ihr eine andere Form haben, könnt ihr den Prozess wiederholen, es gibt verschiedene Versionen. Holt den Ton einfach wieder raus und packt ihn wieder rein.

So kann das dann zum Beispiel aussehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das war noch nicht alles! Bei genauerem Hinsehen werdet ihr feststellen, dass sich hier auch noch ein paar andere Dinge im Aquarium befinden. Kombiniere, kombiniere: Ihr könnt neben Ton, Muscheln und Fischen auch noch allerhand anderen Kram in den Wassertank schmeißen, um es euren Fischen etwas heimeliger zu gestalten.

Diese Gegenstände könnt ihr als Aquarium-Deko benutzen:

Anker

Antikes Schwert

Lehm

Koralle

Hartholz

Joja-Cola

Violette Glücksshorts

Nautilusmuschel

Perle

Ananas

Regenbogenmuschel

Seetang

Stein

Schatzkiste

Die Community reagiert begeistert: Es gibt eine Menge Kommentare unter dem Reddit-Beitrag, die von Leuten stammen, die nichts davon wussten. Dementsprechend happy sind sie, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, etwas anderes als Wasserlebewesen in so ein Aquarium zu packen.

Dass die Möglichkeiten dann auch noch so umfangreich sind, sorgt für noch mehr freudige Aufregung. Spongebob-Fans amüsieren sich prächtig über die Ananas und mit Korallen könnt ihr ein eigenes kleines Riff basteln.

Besonders cool sind die Kombinationen: Beispielsweise lassen sich Seetang und der Anker hervorragend miteinander verbinden. Dann rankt sich der Seetang um den Anker, das sieht nochmal ein bisschen stimmungsvoller aus.

Wusstet ihr schon, dass das geht? Wie habt ihr eure Aquarien in Stardew Valley eingerichtet?