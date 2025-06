Ehemaliges PS5-Exclusive schlägt God of War und The Last of Us Part 2 - hat zum Start auf PC über sechsmal so viele Spieler wie TLOU

Bei den Spielerzahlen dieses Action-RPGs dürften Ellie und Kratos neidisch werden.

Viele erst mal PlayStation-exklusive Spiele landen nachträglich auch auf Steam. Wer Flaggschiff-Reihen wie God of War oder The Last of Us auf PC zocken will, braucht nur etwas mehr Geduld.



So ist gerade auch wieder eine neue Ergänzung auf Steam gelandet – und dieses Actionspiel stellt die beiden eben genannten Marken mit seinen Spieler*innenzahlen zum Start in den Schatten.

Ehemaliges PS5-exklusives Singleplayer-Spiel verzeichnet auf Steam große Zahlen

Bei dem Titel, der so erfolgreich auf der neuen Plattform angelaufen ist, handelt es sich um das letztes Jahr auf PS5 erschienene Stellar Blade. Seit dem 12. Juni 2025 könnt ihr nun aber auch auf PC Gegner*innen mit Protagonistin EVE vermöbeln.

Und darauf hatten sich anscheinend bereits viele Personen gefreut, denn der südkoreanische Titel konnte einen beeindruckenden Peak an gleichzeitig Spielenden verzeichnen: Über 192.000 Actionfans tummelten sich auf der dystopischen Zukunftsversion unseres Planeten (via SteamDB).

Gerade für einen Singleplayer-Titel ist das ein riesiger Erfolg, der die top Sony-Marken in den Schatten stellt. Zum Vergleich: The Last of Us Part 2 Remastered landete im April 2025 auf Steam und konnte gerade mal rund maximal 30.000 gleichzeitig Spielende anlocken.

Stellar Blade schaffte also mehr als das Sechsfache. Auch Kratos kann da nicht mithalten. God of War verzeichnete einen Peak von rund 73.000 Spieler*innen.

Helldivers 2 hängt dann wiederum Stellar Blade ab. Der Titel ging zeitgleich auf PS5 und PC an den Start und hatte einen Steam Peak von 450.000 Personen. Allerdings handelt es sich eben hierbei auch um ein Multiplayer-Spiel.

Das ist Stellar Blade

Stellar Blade konnte auf Steam bisher zudem stolze 94% positive Bewertungen sammeln. Im GamePro-Test hat der Titel ebenfalls gut abgeschnitten:

Die Kolleginnen und Kollegen von GameStar haben außerdem auch bereits die PC-Version unter die Lupe genommen.

In Stellar Blade schlüpft ihr in die Rolle von EVE, die einzige Überlebende eines Landungstrupps, der die zerstörte Erde von feindseligen Wesen befreien soll. Dabei muss sie sich auf die Hilfe eines mysteriösen Fremden namens Adam einlassen.

GamePro-Tester Jonas hält in seinem Fazit fest, dass Story und Gameplay nach einem etwas zurückhaltenden Anfang ordentlich an Fahrt aufnehmen und ihn beides letztendlich abgeholt hat. Für den ganz großen Meilenstein fehlten ihm aber die eigenen Ideen bei dem Titel.

Hättet ihr mit einem derart großen Steam-Erfolg für das Spiel gerechnet? Habt ihr es auf PS5 gezockt und werdet ihr auf PC ebenfalls zuschlagen?