Bestätigt: Call of Duty 2023 wird direkte Fortsetzung von Modern Warfare 2 und ihr könnt gekaufte Inhalte mitnehmen

Ein Bild aus Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011. Dass CoD 2023 auch so heißen wird, ist nun wahrscheinlicher denn je.

Auch im Jahr 2023 wird die Call of Duty-Serie nicht pausieren, uns erwartet vermutlich im Herbst also ein neuer Teil von Activision Blizzards berühmter Shooter-Serie. Es gab bereits zahlreiche Gerüchte und Spekulationen um den diesjährigen Teil und einige davon scheinen sich jetzt zu bewahrheiten.

Denn wie Bloomberg-Journalist Jason Schreier vermeldet, hat Activision Blizzard bestätigt, dass Call of Duty 2023 eine direkte Fortsetzung des letztjährigen Modern Warfare 2 wird. Einen eindeutigen Hinweis darauf gab auch das Unternehmen selbst – in Form eines Tweets.

Hier wurde abgefragt, ob man gerne gekaufte MW2-Inhalte auch in Call of Duty 2023 mitnehmen wolle. Die beiden Antwortmöglichten: "Ja" und "Ja, wann ist die Bekanntgabe". Damit dürfte schon jetzt feststehen, dass etwa gekaufte Skins oder Inhaltspakete auch im diesjährigen CoD benutzbar sind – was bei der Serie alles andere als Usus ist.

Keine große Überraschung

Dass CoD 2023 eine direkte Fortsetzung wird, überrascht vermutlich die wenigsten. Zu präsent war dieses Gerücht in den vergangenen Monaten, fast schon wie ein offenes Geheimnis. Ein "Modern Warfare 3" in diesem Jahr ist also realistischer denn je. Das Ende von Modern Warfare 2 deutete bereits darauf hin, dass es mit der Story weitergeht – sogar der Bösewicht wurde angeteasert – das passiert laut Jason Schreier nun schon ein Jahr später.

Es ist eine Premiere für die Serie, denn bislang erschien jedes Jahr stets ein "neues" Call of Duty. Unterreihen wie Black Ops oder eben Modern Warfare hatten zwischen einzelnen Teilen stets ein bis mehrere Jahre Pause.

Wie Jason Schreier schreibt, war MW3 – oder wie es letztendlich heißen wird – zunächst als größerer Erweiterung für MW2 geplant, bevor es sich dann zu einem "richtigen" Spiel entwickelte. Auch dazu gab es bereits diverse Gerüchte.

Release-Termin schon vor mehreren Wochen durchgesickert

Mit der mehr oder weniger direkten Bestätigung stehen also nun schon viele grobe Eckdaten für das diesjährige Call of Duty fest – obwohl es nicht einmal offziell angekündigt worden ist. Vor einigen Wochen leakte ein Richter im FTC vs. Microsoft-Prozess beispielsweise das geplante Release-Datum von CoD 2023 (angeblich der 10. November) samt Zeiträumen für die geplante Betaphase.

Was jetzt "nur" noch fehlt ist eine offizielle Bekanntgabe. Dann dürften wir vermutlich auch mehr über die Schauplätze erfahren, in denen die Task Force 141 rund um Captain Price und Simon "Ghost" Riley in der Kampagne des Spiels unterwegs ist.

