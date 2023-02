Von wegen Modern Warfare 2-DLC: Call of Duty 2023 soll doch ein eigenständiges Spiel werden

Um ein Haar wäre 2023 wohl das erste Jahr seit einer kleinen Ewigkeit geworden, in dem kein Call of Duty-Spiel erscheint. Aber falls ihr schon Angst hattet, können wir euch beruhigen: Offenbar soll jetzt doch wieder ein richtiger, eigenständiger Vollpreistitel erscheinen.

Was bisher geschah: Der eigentlich für 2023 geplante CoD-Teil von Treyarch wurde intern offenbar auf 2024 verschoben. Das wurde bereits vor einigen Monaten von Insider-Journalist Jason Schreier verbreitet.

Gleichzeitig hätte es bedeutet, dass wir in diesem Jahr wohl zum ersten Mal seit vielen Jahren kein neues CoD bekommen hätten. Stattdessen waren diverse Erweiterungen und DLCs für Modern Warfare 2 geplant:

Jetzt aber doch anders: Nun häufen sich diverse Berichte von Insidern wie Charlie Intel und Insider Gaming, dass 2023 doch ein komplettes, eigenständiges Call of Duty erscheinen soll. Also ein richtiger neuer Teil, der keine Erweiterung für Modern Warfare 2 wäre.

Darin sind sich alle einig: Es handelt sich bei den geplanten Inhalten offenbar um eine Fortsetzung der Story aus MW2. Die wäre laut Jason Schreier durchaus als Lückenfüller und für den letzten Teil geplant gewesen. Allerdings habe man sich dann wohl doch dazu entschieden, es einfach als vollwertigen Release zu bezeichnen:

I'll write a story at some point but what happened was: Treyarch's game was planned for 2023. Early last year, they decided to delay Treyarch's game to 2024 and fill in the blanks with more MW stuff from Sledgehammer. And at some point they decided to frame it as a full release