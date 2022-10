Call of Duty 2025 wird angeblich das Sequel eines schon fast vergessenen Teils

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint dieses Jahr, kurz darauf Warzone 2. In 2023 folgt womöglich eine Pause und 2024 könnte Treyarchs neuer Ableger erscheinen. Für danach gibt es aber wohl auch schon Pläne: Laut dem bekannten Leaker Ralph Valve erwartet uns mit CoD 2025 ein Spiel von Sledgehammer und eine Abkehr vom viel zitierten "Boots on the Ground"-Gameplay.

Sledgehammer bringt womöglich fast vergessenes CoD zurück

Darum geht's: Laut dem Insider und Leaker Ralph Valve wartet im Jahr 2025 eine Fortsetzung auf uns, die viele Fans wohl mit gemischten Gefühlen aufnehmen dürften. Angeblich soll Sledgehammer nämlich an Call of Duty: Advanced Warfare 2 arbeiten. Das wäre dann ein mehr oder weniger direktes Sequel zu CoD Advanced Warfare aus dem Jahr 2014.

Wer kennt es noch? Advanced Warfare hat zwar seinerzeit zumindest für etwas Wirbel gesorgt, wir haben den Teil aber, um ehrlich zu sein, fast schon wieder vergessen. Das liegt unter anderem daran, dass die Singleplayer-Kampagne im Vergleich zu vielen anderen Titeln verblasst, wie ihr hier im Test zu CoD Advanced Warfare nachlesen könnt.

Falls ihr euch auch nicht mehr so genau erinnert: Das war der Teil mit den Doppelsprüngen und dem fixen Ausweichen. Aber das Movement war noch nicht so schnell und wild wie in Infinite Warfare oder Black Ops 3.

Wie seriös ist das? Ralph Valve lag mit seinen Insider-Berichten und Vorhersagen in der Vergangenheit bereits mehrfach richtig. Vor allem im Hinblick auf Call of Duty. Dementsprechend könnte das hier durchaus der Wahrheit entsprechen, ihr solltet es aber nichtsdestotrotz mit Vorsicht genießen und als Gerücht betrachten.

Neue Engine: Angeblich basiert Sledgehammers Advanced Warfare dann ebenfalls auf der IW 9.0-Grafikengine. Die sorgt auch dafür, dass Modern Warfare 2 und Warzone 2 hoffentlich ordentlich laufen und gut aussehen. Auch der Treyarch-Ableger soll sie nutzen.

Statt Vanguard-Sequels: Ursprünglich sollte und wollte Sledgehammer Call of Duty Vanguard fortsetzen. Aber da der Titel so weit hinter den Erwartungen zurück geblieben ist, haben sie Activision Blizzard - so zumindest der Leak - vorgeschlagen, einen zweiten Teil zu Advanced Warfare zu machen.

Wie fändet ihr einen Nachfolger zu Call of Duty: Advanced Warfare?