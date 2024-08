Call of Duty Black Ops 6 bekommt endlich mal wieder kleineren Download - ihr müsst nicht schon wieder Warzone runterladen

In Zukunft soll das Herunterladen von Call of Duty-Spielen sehr viel unkomplizierter werden.

Gute Neuigkeiten für alle, die beabsichtigen, das neue Call of Duty: Black Ops 6 zu spielen: Ihr könnt künftig endlich selbst auswählen, ob ihr Warzone mit herunterladen wollt. Aber nicht nur der Download an sich soll schmaler werden, sondern die Spiele dann auch weniger Platz auf eurer Festplatte einnehmen. Gleichzeitig könnt ihr sie direkt anwählen und müsst nicht mehr den Umweg über das Call of Duty HQ gehen.

CoD Black Ops 6 wird kleiner und ihr bekommt endlich die Wahl, ob ihr Warzone mit herunterladet oder nicht

Darum geht's: Sinnbildlich für das Download-Chaos und die irrwitzig riesigen Datenmengen, die bei Call of Duty-Installationen fällig werden, stand die Angabe im Microsoft-Store, dass Black Ops 6 über 300 GB auf eurer Festplatte einnehmen würde. Glücklicherweise stimmte das nicht ganz: Warzone und die Standalone-Vorgänger waren dort bereits mit einberechnet.

Das liegt daran, dass Activision uns allen einen eigenen Mini-Launcher namens Call of Duty HQ aufgebrummt hat und man immer zwingend auch den Free2Play- und Battle Royale-Ableger Warzone mit herunterladen musste, wenn man das neue CoD installieren wollte. Erst im Nachhinein konnte es dann zusammen mit anderen nicht erwünschten Teilen wieder deinstalliert werden.

Das ändert sich jetzt aber bald: Activision hat endlich ein Einsehen und einen Weg gefunden, allen CoD-Spieler*innen das Leben deutlich einfacher zu machen. Vor allem jenen mit einer langsamen Internetverbindung und wenig Festplattenspeicherplatz. Die folgenden Neuerungen sind geplant:

Neues, vereinfachtes Interface

Direkter Zugang zu Spielen

Mehr Kontrolle über die Downloads, inklusive Warzone

Verbesserte Streaming-Technik für kleinere Datei-Größen

So funktioniert's: Activision will die Änderungen in einer Reihe von Updates implementieren. Das erste große Call of Duty-Update kommt am 21. August zusammen mit dem Start von Season 5 Reloaded und organisiert die Spieldateien neu. Außerdem wird auch direkt der standardmäßige Warzone-Download von den jährlichen CoD-Titeln entkoppelt und die neue Texturen-Streaming-Technologie implementiert.

Das heißt aber auch, dass ihr jetzt erst einmal doch noch einen relativ großen Download über euch ergehen lassen müsst. Der wird dann in Zukunft aber dafür sorgen, dass die Spieldateien insgesamt weniger Platz auf euren Festplatten einnehmen. Auf der PS5 wird das Update aufgrund technischer Voraussetzungen in vier Teile aufgeteilt.

Neues User-Interface: Die unglaublich unübersichtlichen und unintuitiv zu manövrierenden Menüs der letzten Call of Duty-Spiele und des CoD HQs sollen bald ebenfalls der Vergangenheit angehören. Ab Oktober gibt es ein frisches, simpleres Interface mit direktem Zugang zu Black Ops 6.

Kleinere Download-Größen: Eine genaue Größe wird noch nicht verraten, aber Activision schreibt, dass Call of Duty Black Ops 6 zum Launch einen kleineren Download voraussetzen wird, als es bei Modern Warfare 3 der Fall war.

Die genauen GB-Angaben sollten spätestens im Oktober bekannt gegeben werden. Für die Beta gibt es bereits die Download-Größen: Auf der PS5 werden 80 GB fällig, auf der Xbox Series S/X nur 75. Habt ihr bereits Call of Duty installiert, fällt der Download kleiner aus.

Wie viel Platz habt ihr noch auf eurer Festplatte und welchen Teil des CoD-Downloads habt ihr bisher immer als erstes wieder deinstalliert?