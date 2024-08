Call of Duty: Black Ops 6 bringt laut Leak Cold War-Mechanik zurück, die es erstmals auch in den Multiplayer schafft

So wie hier könnte das dann auch künftig im Call of Duty Black Ops 6-Multiplayer aussehen.

Das neue Call of Duty steht vor der Tür und das heißt unweigerlich auch, dass es vorab haufenweise Leaks gibt. Darin stecken aber auf jeden Fall gute Nachrichten: Eine der coolsten Mechaniken aus der Cold War-Storykampagne schafft offenbar den Sprung in den Black Ops 6-Multiplayer: Ihr könnt Feinde als menschliches Schild in die Zange nehmen, wenn die Leaks stimmen.

Leak: CoD Black Ops 6 bringt das menschliche Schild aus der Cold War-Kampagne erstmals in den Multiplayer

Darum geht's: In einigen Monaten erscheint der neue Call of Duty-Teil. Er hört auf den Namen Black Ops 6 und führt offenbar eine ganze Menge neuer Features ein. Dazu zählt ein flottes neues Bewegungssystem, das uns in alle Himmelsrichtungen sprinten und rutschen lässt, aber laut den neuesten Leaks auch die Möglichkeit, Feinde als "Fleischschilde" zu benutzen (via: GameSpot).

So funktioniert's: In einem ersten geleakten Gameplay-Clip war die neue Multiplayer-Mechanik ausführlich zu sehen. Das Ganze läuft offenbar ziemlich genau so ab, wie wir es aus der CoD Black Ops Cold War-Kampagne kennen. Ihr schnappt euch einen noch lebenden Gegner, nehmt ihn in den Schwitzkasten und nutzt ihn als Schild. Dabei könnt ihr euch noch bewegen und mit der Handfeuerwaffe schießen.

Stirbt der Gegner durch mehrere Treffer, ist auch euer menschliches Schild dahin. Ihr könnt also auch keine toten Gegner aufsammeln und als Schild benutzen. Das ergibt zwar spielmechanisch einigermaßen Sinn, besonders realistisch ist das Ganze so aber natürlich nicht. Ihr könnt die Feinde aber ansonsten auch wie gewohnt selbst exekutieren und das wohl auch noch, nachdem ihr den Gegner eine Weile als Schild missbraucht habt.

Der Gameplay-Clip ist auf Twitter und Co. mittlerweile nicht mehr verfügbar, weil er durch eine "Meldung des Urheberrechtsinhabers deaktiviert" werden musste. Aber ihr findet das Video aktuell zum Beispiel noch hier in diesem MP1ST-Beitrag.

Aber Vorsicht, freut euch nicht zu früh! Es handelt sich hierbei zwar um einen ziemlich realistisch wirkenden Leak und auch die Deaktivierung durch einen Urheberrechtsinhaber scheint darauf hinzudeuten, dass die Funktion wirklich kommt.

Aber nichtsdestotrotz gibt es dazu noch keinerlei offizielle Ankündigung und es könnte sich auch um veraltetes Videomaterial handeln. Womöglich wurde das Feature mittlerweile doch wieder gestrichen.

Wie findet ihr die Funktion und freut ihr euch schon drauf, damit eure Gegner im Multiplayer zu ärgern?