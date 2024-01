Call of Duty: Der verhassteste Skin ist wieder da und seine Anpassung spaltet die Community

Guckt mal, wer in Call of Duty wieder zurück ist!

Das große Season 1 Reloaded-Update hat in Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone für viel Chaos gesorgt. Spieler*innen berichten von Problemen beim Zutritt zu Matches sowie zahlreichen Bugs, die insbesondere Warzone teilweise unspielbar machen sollen.

Und zu allem Überfluss – zumindest für manche – hat mit dem Update auch noch der Skin seinen Weg zurück ins Spiel gefunden, über den große Teile der CoD-Community im Jahr 2023 schimpften wie die Rohrspatzen. Mittlerweile wurde der Skin zwar überarbeitet – aber das reicht vielen noch nicht.

So war das bislang mit Gaia

Worum geht es überhaupt? Um den Gaia-Skin. Dieses Baumwesen konnte in Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 in einem Bundle gekauft und ausgerüstet werden. Das Problem: Durch die Baumstruktur konnte man gewissermaßen durch den Skin hindurchschauen, was ihn in bestimmten Umgebungen mehr oder weniger unsichtbar machte.

Nach heftigen Fan-Protesten wurde der Skin Ende November vorübergehend deaktiviert und Anpassungen für Gaia angekündigt. Dass der Skin wiederkehren würde, war damals bereits klar, immerhin hatten viele Spieler*innen dafür Geld bezahlt.

Anpassungen reichen vielen noch nicht

Mit dem Midseason-Update wurden Gaia und die Variante Gaia Blackcell nun wieder aktiviert und eine große Änderung ist quasi sofort ersichtlich:

Der Tweet verrät es schon: Die Skins sind nun nicht länger transparent und somit nicht länger "durchschaubar". Der größte Kritikpunkt sollte damit zumindest abgemildert worden sein.

Viele Antworten auf den obigen Tweet lassen jedenfalls durchklingen, dass die Anpassung gelungen ist, wie etwa der von User Martonic.

"Sieht besser als das Original aus."

Anderen dagegen reichen die Anpassungen noch nicht, User SoapKai fordert etwa, dass der Skin "mehr leuchten" müsse. Wieder andere betrachten Gaia nach den Änderungen nun gar als "nutzlos".

Ganz einig scheint sich die Community bezüglich Gaia also noch nicht zu sein und die nächste Zeit wird zeigen, ob sich die Fans mit dem bislang ziemlich verhassten Skin anfreunden können – oder nicht.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit Anfang November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020 bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Updates, welches das Original komplett ersetzte.

Wie findet ihr die Gaia-Anpassung? Ausreichend? Oder muss das Studio nochmal ran?