"Lichter aus" - Call of Duty 2019-Reveal steht kurz bevor

In den vergangenen Wochen gab es viele Gerüchte, dass das nächste Call of Duty entweder Modern Warfare 4, oder ein Modern Warfare-Reboot wird. Anders als in Black Ops 4 wird es wieder eine Einzelspieler-Kampagne geben und die soll es in sich haben.

Neben der gewohnten Action hat Kotaku-Autor Jason Schreier bekannt gegeben, dass uns auch "beunruhigende und realistisch emotionale Momente" erwarten sollen. Aus Modern Warfare 2 soll das umstrittene Flughafen-Level als Vorbild dienen.

Das klingt ziemlich düster und genau damit spielen aktuell auch die Social Media-Kanäle des Franchises. Diese haben sich vor kurzem ganz in schwarz gehüllt. Es gibt keine inhaltlichen Angaben zu Black Ops 4 mehr. Stattdessen heißt es in der Account-Beschreibung nur noch "Going Dark", bzw. "Lichter aus" im deutschen Account.

Enthüllung in wenigen Tagen

Den Gerüchten zufolge soll der Reveal am Donnerstag, den 30 Mai, stattfinden. Dazu würde die neue Färbung der Accounts passen. Auf jeden Fall steht die Enthüllung kurz bevor.

Was ist mit Modern Warfare 2? Neben dem nächsten Teil der Hauptreihe, erfahren wir dann vermutlich auch mehr zu Modern Warfare 2 Remastered. Die Neuauflage des zweiten Teils wurde noch nicht offiziell angekündigt. Allerdings stapeln sich auch hier die Gerüchte.

Womöglich erscheint MW2 unter anderem als Bundle mit CoD 2019. Diesen Weg hat Activision schon mit Modern Warfare Remastered und Infinite Warfare eingeschlagen. Das nächste Call of Duty erscheint, den vergangenen Releases nach, ungefähr im November.