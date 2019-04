Call of Duty erscheint jedes Jahr aufs Neue. Mit derselben Regelmäßigkeit machen auch Gerüchte, vermeintliche Leaks und schließlich Ankündigungen die Runde.

Aktuell scheint es ganz danach auszusehen, dass der Call of Duty-Teil des Jahres 2019 Modern Warfare 4 heißt. Einige professionelle Football-Spieler durften den neuen Ableger der Reihe schon spielen und haben dabei möglicherweise auch gleich verraten, dass es Modern Warfare 4 ist, wenn auch nicht mit Absicht.

Anspiel-Event könnte die Call of Duty-Katze aus dem Sack gelassen haben

Mehrere College Football-Spieler und Call of Duty-Partner wurden eingeladen, den neuen Teil des Franchises zu spielen. Sie haben dafür fleißig auf ihren Social Media-Kanälen Werbung gemacht und betont, nichts zu verraten. In einem Video von dem Event könnte aber trotzdem enthüllt worden sein, dass es sich um Modern Warfare 4 handelt.

Killstreaks & Modern Warfare 4? Ein besonders eifriger Fan glaubt, herausgefunden zu haben, dass bei dem Video die Worte "Modern Warfare 4" und "Killstreak(s)" zu hören sind. Um das seiner Meinung nach zweifelsfrei zu beweisen, hat er das Video extra verlangsamt.

Ob wir darin nun wirklich den Titel sowie einen Hinweis auf Killstreaks hören können, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Zugegeben: Das Gehörte lässt sich definitiv so interpretieren.

Plausibel klingt die Theorie sowieso. Mittlerweile glauben wohl nur noch die Wenigsten, dass das diesjährige Call of Duty nicht Modern Warfare 4 wird.

CoD: Modern Warfare 4

Das bisher glaubwürdigste Gerücht ist da

NFL-Star: Neues CoD spielt sich wie "altes Modern Warfare"

Ein weiterer Hinweis kommt von einem der Football-Spieler. Marcus Mariota war einer der CoD-Partner, der den neuen Teil schon vorab spielen durfte. In einem Fortnite-Stream spricht er darüber und hätte sich offenbar fast verplappert.

Auf die Frage hin, welches sein Lieblings-Call of Duty sei, antwortet er, das Original-Modern Warfare am liebsten zu mögen. Er habe außerdem gerade "das Neue" spielen dürfen, was "pretty dope" und wie die alten Modern Warfare-Teile sei.

Bezweifelt ihr mittlerweile noch, dass das nächste Call of Duty Modern Warfare 4 heißt? Freut ihr euch drauf?

