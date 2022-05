Call of Duty: Modern Warfare 2 hat einen offiziellen Release-Termin, in 157 Tagen geht es los

Activision und Infinity Ward haben soeben den offiziellen Release-Termin von Call of Duty: Modern Warfare 2 bekannt gegeben. Der Shooter wird wenig überraschend noch in diesem Jahr erscheinen und zwar am 28. Oktober 2022. Der Release ist sowohl für PlayStation- sowie Xbox-Konsolen und den PC geplant.

Allzu viel ist abseits des Namens und des Release-Datums allerdings noch nicht zum neuesten Teil der populären Shooter-Reihe bekannt. Wie der Titel schon verrät, handelt es sich um eine direkte Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019, das mit seinem offenen Ende bereits einen Nachfolger andeutete.

Kein Remake, sondern eigenständiges Spiel

Etwas verwirrend: Schon im Jahr 2009 gab es ein Call of Duty: Modern Warfare 2, das neue ist allerdings kein Remake, sondern hat abgesehen vom Namen nur wenig mit seinem Seriengeschwisterchen zu tun. Vermutet wird, dass wir uns in MW2 in der Rolle von Spezialeinheiten durch Einsätze auf der ganzen Welt ballern, um einer noch nicht näher bekannten Bedrohung das Handwerk zu legen – allzu weit lehnt man sich mit dieser Prognose zumindest nicht aus dem Fenster.

Da jetzt bereits ein Release bekannt ist, allerdings noch immer Gameplay- oder Trailer-Eindrücke fehlen, ist es gut möglich, dass wir diese eventuell im Rahmen der großen Juni-Shows zu sehen bekommen. Allzu lange dürfte es jetzt jedenfalls nicht mehr dauern, bis Call of Duty: Modern Warfare 2 komplett enthüllt wird.

Habt ihr Bock auf Modern Warfare 2 oder seid ihr mittlerweile CoD-müde?