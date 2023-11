Call of Duty-Fans sind so sauer auf Modern Warfare 3, dass sie einfach das falsche Spiel negativ bewerten

Call of Duty: Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011 bekommt Kritik ab, die es nicht verdient.

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint erst in wenigen Tagen regulär, aber viele Fans sind jetzt schon massiv enttäuscht. Das liegt an der Story-Kampagne: Die kann von Vorbesteller*innen bereits gespielt werden und bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Das sorgt dafür, dass es schlechte Kritiken hagelt, allerdings auch für die erste Version von Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011.

Call of Duty-Review Bombing: Modern Warfare 3 kommt so schlecht an, dass Fans ein 12 Jahre altes Spiel kritisieren

Darum geht's: Die Singleplayer-Kampagne des neuen Modern Warfare 3 wird in Reviews reihenweise als die schlechteste Modern Warfare-Kampagne ever bezeichnet. Viele Fans stoßen sich zum Beispiel an den Open Combat-Missionen, die wie Lückenfüller wirken und sich wie DMZ oder Warzone mit Bots spielen. Das äußert sich natürlich auch in den Online-Bewertungen.

Falsches Spiel bewertet: Der Unmut vieler Call of Duty-Spieler*innen bricht sich jetzt im Internet Bahn. Es hagelt dementsprechend negative Reviews für Modern Warfare 3 auf diversen Plattformen wie Steam oder Metacritic. Kurioserweise trifft es zum Teil aber auch ein Spiel, das diese Bewertungen überhaupt nicht verdient hat: Modern Warfare 3.

Woran liegt's? Wer jetzt nur noch Bahnhof verseht, muss wissen: Call of Duty Modern Warfare 3 aus diesem Jahr heißt genau wie Call of Duty: Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011. Die komplette Modern Warfare-Reihe hat eine Art Soft-Reboot erhalten. Dementsprechend existieren von allen drei Teilen mittlerweile je zwei Fassungen: Eine alte und eine neue (Remaster der alten gibt es auch noch, um das Chaos perfekt zu machen).

Die verwirrende, doppelte Namensgebung sorgt dann eben wenig überraschend dafür, dass einige Fans im Eifer des Gefechts nicht genau aufpassen, welches der beiden Spiele sie da gerade eigentlich schlecht bewerten. Soll heißen: Activision schadet mit dem neuen Modern Warfare 3 nicht nur dem aktuellen Spiel, sondern auch dem eigenen Vermächtnis.

Um das Ganze noch verwirrender zu machen, hat Modern Warfare 3 aus diesem Jahr 16 alte Multiplayer-Maps aus CoD Modern Warfare 2 an Bord. Aber nicht die aus dem letzten Jahr, sondern die Maps des ersten MW2 aus dem Jahr 2009. Wobei es auch einige Multiplayer-Maps geben soll, die aus dem neuen MW2 von letztem Jahr zurückkehren. Hach, es ist kompliziert...

Wie gefällt euch die Kampagne und wart ihr auch schon wegen der CoD-Namensgebung irritiert?