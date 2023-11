CoD Modern Warfare 3-Kampagne im Test: Ein Tiefpunkt für die Serie

Das macht selbst Captain Price traurig: Die Kampagne von MW3 ist nicht gut.

Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 hat alles, was das Shooter-Herz begehrt. Eine zwar kurze, aber knackige Story, einen wirklich verachtenswerten Bösewicht, toll inszenierte Missionen an abwechslungsreichen Schauplätzen überall auf der Welt, viel Bombast und einige erinnerungswürdige Momente. Kurzum: Ein spielbarer Action-Film, den man nicht verpassen sollte.

Moment mal. Wie passt das denn jetzt mit der Überschrift und dem Intro dieses Artikels zusammen? Naja, wir haben euch nicht angelogen, all das hat die MW3-Kampagne tatsächlich. Allerdings meinen wir die des ersten MW3 von Infinity Ward aus dem Jahr 2011.

Und das würde sich vermutlich für seinen Namensvetter schämen, der im Jahr 2023 im Solo-Modus von all dem genannten quasi rein gar nichts liefert – und uns deshalb ziemlich emotionslos zurücklässt.

Test noch ohne Wertung: In diesem Test findet ihr aktuell ausschließlich eine Einordnung und Einschätzung der Solo-Kampagne von Modern Warfare 3. Sobald wir den Multiplayer und den Zombies-Modus ausreichend und unter Live-Bedingungen ausprobiert haben, werden wir diesen Test um die entsprechenden Elemente erweitern und eine finale Wertung vergeben.

Ein Bubi namens Vladimir

Die Story des neuen Modern Warfare 3 ist CoD-typisch recht schnell zusammengefasst. Als der russische Ultranationalist Vladimir Makarov aus einem Gulag befreit wird, bedroht er kurze Zeit später mit seiner Konni-Privatarmee und geklauten Giftgasraketen die gesamte Welt. Die Task Force 141 rund um den bärtigen Captain Price sowie den dauermaskierten Simon "Ghost" Riley muss den Fiesling finden und die Gefahr stoppen, bevor es zu spät ist.

Klar, das klingt mal wieder ziemlich abgedroschen, wir hatten aber vor allem einen echten Hoffnungsschimmer in Form von Makarov. Schließlich ist das Original aus der ersten Modern Warfare-Trilogie einer der berühmt-berüchtigtsten und abgrundtief bösesten Fieslinge der gesamten Seriengeschichte.

Ein Schatten von dem, was er in der Original-Trilogie war: Vladimir Makarov.

Der Reboot-Vladimir wird dem aber leider nicht ansatzweise gerecht, sondern wirkt mit seinem bubihaften Auftreten eher wie eine Karikatur und reiht sich damit in die lange Liste von 08/15-Feinden in der CoD-Historie ein. Die Ergreifung des ersten Makarov war für uns damals noch echte Motivation, der neue vermag nicht annähernd diese Emotionen in uns auszulösen.

Seinen Stempel kann er der Story jedenfalls ebenso wenig aufdrücken wie die eigentlich recht charismatischen Figuren der Spezialeinheit, die bei der Jagd nach Makarov erneut Unterstützung von Widerstandskämpferin Farah Karim bekommt, welche ihren ersten Auftritt in Modern Warfare (2019) hatte.

Kurios: Auf den direkten Vorgänger Modern Warfare 2 nimmt MW3 nahezu keinen Bezug. Der im letzten Jahr prominent eingeführte Anti-Terror-Operator Alejandro Vargas fehlt beispielsweise komplett, dafür arbeitet die Task Force 141 später im Spiel wieder mit jemandem zusammen, der sie im letzten Jahr eigentlich verraten hatte.

Eine Vollpreis-Kampagne mit DLC-Charakter

Verständlich bleibt der Plot aber auch für Neulinge, auch wenn es keinerlei Zusammenfassungen oder Einordnungen bisheriger Geschehnisse gibt. Es ist eben das übliche Schwarz-Weiß-Geplänkel, das ohne große Höhepunkte, dafür aber mit ein paar Logiklücken etwa 4 bis 5 Stunden vor sich hin plätschert, bis es in einem ebenso abrupten wie unbefriedigenden Finale mündet, das einen vierten Teil mehr als nur andeutet. Modern Warfare 3 war ursprünglich als DLC geplant und das merkt man dem Spiel nicht nur bei der Story an. Immerhin sind die gerenderten Zwischensequenzen ganz nett anzuschauen.

Die erste Mission im russischen Gulag ist noch ordentlich inszeniert, danach fangen die Probleme an.

Auch bei den Settings und bei der spielerischen Abwechslung ist die Kampagne von Modern Warfare 3 im Vergleich zum direkten Vorgänger eher Rück- als Fortschritt. Waren wir im letzten Jahr unter anderem noch in den malerischen Grachten von Amsterdam oder in einem beschaulichen Dorf in Mexiko unterwegs, fehlen diese Schauplatz-Farbtupfer in MW3 nahezu komplett.

Das kenn ich doch aus Warzone?

Stattdessen ergehen sich die meisten Missionen in einer wahren Grau- und Brauntonflut im fiktiven Nahoststaat Urzikstan und Russland mit vielen öden Lagerhallen, Hafengebieten und Raketenanlagen. Hier hat sich Entwickler Sledgehammer übrigens recht schamlos bei bereits existierenden Warzone-Maps bedient.

Viele Schauplätze wie das Stadion in Mission 8 oder der Staudamm in Mission 12 sind nämlich Versatzstücke aus diesen Karten des Free2Play-Shooters – nur etwas erweitert.

Lichtblicke gibt es aber auch, nämlich einen Einsatz im verschneiten Sibirien, der zumindest bei mir wohlige Erinnerungen an die erste Trilogie ausgelöst hat, sowie die finale Mission in London.

Etwa in der Mitte des Spiels ballern wir uns durch ein Fußballstadion – das aufmerksame Warzone-Spieler*innen aus dem Free2Play-CoD kennen dürften.

Sechs der insgesamt 14 Kampagnen-Missionen sind sogenannte "Open Combat Missions" (auf deutsch Offene Kampfmissionen).

Hier werden wir mal mehr, mal weniger gut bewaffnet in einem etwas größeren Areal ausgesetzt (z.B. dem schon erwähnten Hafen oder Staudamm), müssen diverse Missionsziele abklappern und können in der Umgebung zusätzliche Waffen- und Ausrüstungskisten finden.

Die Probleme der Open Combat Missions

So nett die Idee der offeneren Ausrichtung grundsätzlich ist, haben diese Einsätze zwei große Probleme. Zum einen suggerieren sie eine spielerische Freiheit, die es schlicht nicht gibt. Ja, wir können Drohnen, schallgedämpfte Waffen oder Herzschlagsensoren finden, bestimmte Bereiche aufklären und möglichst vorsichtig sein.

Neue Waffen, Items und Panzerplatten. Die Open Combat-Missionen sind lediglich verkappte Warzone-Einsätze unter dem Deckmantel einer Kampagne.

Zu 99 Prozent enden die Missionen aber in tumbem Geballer, weil die Gegner zu aufmerksam sind und sich die eigene Entdeckung irgendwann kaum vermeiden lässt. Und spätestens mit der anrückenden Verstärkung sind die Gegner dann derart in der Überzahl, dass sich das Schleichen in MW3 schlicht nicht lohnt – ebenso wenig übrigens wie die Nutzung von Fahrzeugen.

Und zum anderen fehlt den offenen Kampfmissionen eine klare Spannungskurve. Denn es gilt stets, zu markierten Punkten zu laufen, dort mit etwas zu interagieren und dann irgendwann zu exfiltrieren. Cool inszenierte Ereignisse innerhalb dieser Missionen? Fehlanzeige.

Das erinnert von seiner gesamten Anmutung enorm an die DMZ-Einsätze in Warzone, schließlich ist der Ablauf dort ähnlich und auch dort können Rüstungsplatten und Ausrüstung sowie Waffen gefunden werden.

Deshalb ist die Kampagne von MW3 in den offenen Kampfmissionen das, was der Vorgänger eben nicht war – eine ziemlich öde Schießbude.

1:59 CoD Modern Warfare 3 - So funktionieren die neuen 'Open Combat Missions'

Es ist nicht alles schlecht

So ist es dann auch keine Überraschung, dass die MW3-Kampagne ihre wenigen starken Momente in den Missionen hat, die eben nicht offen sind, sondern linear und stringent ablaufen. Hier gibt es nämlich die angesprochenen Spannungsbögen und vor allem auch einige coole Momente.

In der sibirischen Tundra liefern wir uns beispielsweise ein Katz- und Mausspiel mit Scharfschützen, die sich mit besonderer Rüstung gegen unsere Thermalvisiere schützen, und in Urzikstan müssen wir unbemerkt in eine Basis schleichen, wobei eine Drohne wertvolle Aufklärungsdienste leistet.

Task Force 141 setzt wieder einige nette Gadgets ein, darunter diese Überwachungsdrohne, mit der sich Feinde markieren lassen.

Insbesondere die letzte Mission in London ist im Vergleich zum Rest des Spiels ein wahrer Quell der Abwechslung, keine Sorge, wir spoilern nicht. Trotzdem ist das gleichermaßen unverständlich wie ärgerlich. Denn hätte nur die Hälfte der Missionen die Qualität der letzten – die Kampagne von Modern Warfare 3 wäre so viel besser.

Immerhin kann sich MW3 auf eine der Kernkompetenzen der Serie verlassen, was die Kampagne dann auch am kompletten Absturz in den Abgrund hindert. Denn das Gunplay der vielen unterschiedlichen Wummen ist klasse, das Treffer-Feedback ordentlich, die vielfältig einstellbare Steuerung direkt und ohne Makel. Auch in Modern Warfare 3 macht es Spaß zu ballern, daran ändern auch die vielen Probleme der Kampagne nichts.

Die Mission in Sibirien gehört zu den wenigen Highlights der Kampagne.

Die Gegner hätten sich dabei allerdings ein wenig cleverer anstellen dürfen, denn die gehen zwar regelmäßig in Deckung und flankieren in den offenen Kampfmissionen sogar zeitweise, allerdings sind sie auch mindestens ebenso oft stumpf nacheinander in unser Feuer gelaufen. Einen Intelligenzpreis gewinnen die KI-Feinde in jedem Fall nicht.

Die Technik der Kampagne von Modern Warfare 3

Einen Preis würden wir auch der Technik nicht unbedingt verleihen, auch wenn die Kampagne durchaus ihre Momente hat. Der Angriff auf das Gulag zu Beginn des Spiels ist mit den prasselnden Regeneffekten beispielsweise toll inszeniert, später gibt es hier und da auch noch schicke Licht- und Schatten- oder Nebeleffekte zu bestaunen. Auf der anderen Seite gibt es in manchen Gebieten eine ziemlich flache Beleuchtung und auch einige Animationen von Freund und Feind wirken etwas unbeholfen und hölzern.

Große Explosionen gibt es in MW3 nicht, sowas wie hier ist das höchste der Gefühle.

Dafür läuft das Spiel aber butterweich und ohne Framerate-Probleme – in der von uns gespielten PS5-Version sogar auf Wunsch in 120 fps. Auf akustischer Seite bietet MW3 ordentliche, wenn auch manchmal etwas schwachbrüstig klingende Waffensounds und überraschend wenig und unspektakulären Musikeinsatz – ein kinoreifer Score hatte ja beispielsweise die originale Modern Warfare-Trilogie ausgezeichnet. Also die, die sich für diese Kampagne vermutlich schämen würde.