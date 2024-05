CoD Modern Warfare 3 und Warzone Season 4: Frische Maps und alle neuen Inhalte im Überblick

Season 4 steht in CoD Modern Warfare 3 und Warzone kurz bevor.

Season 4 von Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone steht schon in den Startlöchern und bringt eine Welle von neuen Inhalten mit. Dieses Mal stehen vor allem die zwei neuen Maps Tokyo und Paris im Rampenlicht. Für noch mehr Abwechslung sollen auch neue Modi wie Sprengkommando, Hyper-Aufgeputscht und Chaos sorgen.

Wann kommt’s? Ziemlich bald:

Ab dem 29. Mai 2024 um 19:00 Uhr könnt ihr in die vierte Season starten.

Wie groß wird der Download? Das steht aktuell noch nicht fest. Ob es einen Preload geben wird, wissen wir leider auch noch nicht.

Das steckt alles drin: Der Call of Duty-Blog verrät uns, dass auch Season 4 mit vielen neuen Inhalten auffährt. In MW3 locken mehrere neue Maps, Modi und der nächste Grind im Ranked. Bei Warzone bleiben wir bei den bekannten Maps, weil sich vor allem in Urzikstan Einiges tut. Im Zombies-Modus erscheinen plötzlich instabile Risse, die jedoch erst ab Mitte der Season erkundet werden wollen.

Vier neue Maps Tokyo (wirklich neu, 6v6) Paris (wirklich neu, 6v6) Incline (wirklich neu, 6v6, erst im späteren Verlauf der Season) Das Gross (Variante von Das Haus, 6v6, erst im späteren Verlauf der Season)

Vier neue Multiplayer-Modi Sprengkommando Hyper-Aufgeputscht Chaos (erst im späteren Verlauf der Season) Nur Kopfschüsse (erst im späteren Verlauf der Season)

Ranked-Belohnungen

Extras und Ausrüstungen

Neuer Zombies- und Warzone-Content

Das bringt Season 4 für Modern Warfare 3:

In MW3 locken als Highlight die großen, hell-beleuchteten Städte Tokyo und Paris mit je einer neuen Map zu Beginn der Season.

Tokyo (wirklich neu, 6v6): Das Nachtleben in Tokyo lässt sich in dieser mittelgroßen Map mit einzigartigen Lichtspielereien erleben. Während ihr euch in den Hotel- und Manga-Gebäuden gegenübersteht, finden die Schusspartien vor allem auf Bodenniveau statt.

(wirklich neu, 6v6): Das Nachtleben in Tokyo lässt sich in dieser mittelgroßen Map mit einzigartigen Lichtspielereien erleben. Während ihr euch in den Hotel- und Manga-Gebäuden gegenübersteht, finden die Schusspartien vor allem auf Bodenniveau statt. Paris (wirklich neu, 6v6): Wer es etwas natürlicher möchte, stattet dem mittelgroßen Paris einen Besuch ab. Viele kleine Innenräume sowie die zentrale Polizeistation als auch die Galerie bieten viel Platz für hitzige Kämpfe auf engem Raum.

Im späteren Verlauf der Season folgen die ebenfalls neue Seilbahn-Map Incline sowie eine tentaklige Variante der bereits bekannten Map Das Haus, die den Namen Das Gross trägt.

Diese vier neuen alten Multiplayer-Modi sorgen ebenfalls für Abwechslung, von denen jedoch nur zwei direkt zu Beginn verfügbar sein werden.

Sprengkommando: Der altbekannte rundenbasierte Modus aus dem Jahr 2019 kehrt zurück und spielt sich ähnlich wie Suchen und Zerstören. Zwei Teams attackieren und verteidigen abwechselnd zwei Bombenstandorte, jedoch sind Wiedereinstiege hier möglich.

Der altbekannte rundenbasierte Modus aus dem Jahr 2019 kehrt zurück und spielt sich ähnlich wie Suchen und Zerstören. Zwei Teams attackieren und verteidigen abwechselnd zwei Bombenstandorte, jedoch sind Wiedereinstiege hier möglich. Hyper-Aufgeputscht: Dieser Modus ist Team-Deatchmatch in Hyper. Was das bedeutet? Ihr sollt so viele Gegner*innen wie möglich innerhalb einer kurzen Zeitspanne eliminieren und selbst so lange wie möglich am Leben bleiben. Kills belohnen euch, während ihr beim Nichts-Tun irgendwann explodiert.

Dieser Modus ist Team-Deatchmatch in Hyper. Was das bedeutet? Ihr sollt so viele Gegner*innen wie möglich innerhalb einer kurzen Zeitspanne eliminieren und selbst so lange wie möglich am Leben bleiben. Kills belohnen euch, während ihr beim Nichts-Tun irgendwann explodiert. Chaos (erst im späteren Verlauf der Season): Was als Team-Deathmatch beginnt, geht anhand von Gameplay-Modifikatoren ins Chaos über. Beispiele solcher Modifikatoren sind die Munitionseinspeisung, Perspektivenwechsel und Kettenreaktion.

(erst im späteren Verlauf der Season): Was als Team-Deathmatch beginnt, geht anhand von Gameplay-Modifikatoren ins Chaos über. Beispiele solcher Modifikatoren sind die Munitionseinspeisung, Perspektivenwechsel und Kettenreaktion. Nur Kopfschüsse (erst im späteren Verlauf der Season): Ziemlich selbsterklärend, oder? Team-Deathmatch, bei dem nur Kopfschüsse zählen.

Neue Divisionsbelohnungen für die Season 4-Rangliste dürfen natürlich nicht fehlen, genauso wie neue Extras und Ausrüstungen, unter anderem für die Abschussserien-Inhalte.

Das bringt Season 4 für Warzone

Abenteuer in Urzikstan: In den gut verteilten Bunkern auf Urzikstan lässt sich erhöhte Aktivität verzeichnen. Höchste Zeit, ihnen mal einen Besuch abzustatten…

Im Gulag-Update erwarten euch in Urzikstan vier zusätzliche Gulag-Silos, die neue Möglichkeiten im 1v1-Duell für den Wiedereinstieg bedeuten.

erwarten euch in Urzikstan vier zusätzliche Gulag-Silos, die neue Möglichkeiten im 1v1-Duell für den Wiedereinstieg bedeuten. Modus Rückkauf Royale Einzel: Der altbekannte Modus feiert in Urzikstan sein Comeback. Tod bedeutet nicht gleich Niederlage, solange ihr noch irgendwo Ingame-Geld rumliegen habt. Denn dann kauft ihr euch einfach wieder ins Game ein – eine Regeländerung, die für aggressiveres Gameplay im ansonsten eher vorsichtigen Modus sorgt.

Der altbekannte Modus feiert in Urzikstan sein Comeback. Tod bedeutet nicht gleich Niederlage, solange ihr noch irgendwo Ingame-Geld rumliegen habt. Denn dann kauft ihr euch einfach wieder ins Game ein – eine Regeländerung, die für aggressiveres Gameplay im ansonsten eher vorsichtigen Modus sorgt. Weitere Modi

Neue Belohnungsart: Neben den täglichen und wöchentlichen Belohnungen könnt ihr nun in einer von 5 verschiedenen Herausforderungs-Arten neuen Loot freispielen. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, sehen die fünf Bereiche wie folgt aus: Wirtschaft, Aufträge, Sozial, Modus und Champion-Aufgabe.

Neben den täglichen und wöchentlichen Belohnungen könnt ihr nun in einer von 5 verschiedenen Herausforderungs-Arten neuen Loot freispielen. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, sehen die fünf Bereiche wie folgt aus: Wirtschaft, Aufträge, Sozial, Modus und Champion-Aufgabe. Neue Taktiksprint-Stiefel und neues Fahrzeug Polaris RZR in Urzikstan

Heiße Beutezonen werden euch nun auf der Map eingezeichnet. Wenn ihr zuerst ankommt, erwartet euch guter Loot, vielleicht aber auch Gegner*innen mit demselben Ziel…

Fans vom Zombies-Modus müssen sich bis zur Seasonmitte gedulden. Dann folgen die sogenannten Instabilen Risse, die erkundet werden wollen. In der Sperrzone könnt ihr ein zielgerichtetes Rennen und eine Herausforderung absolvieren, damit ihr Eingang in einen instabilen Riss erhaltet. Doch Achtung: Ihr müsst schnell sein, weil nur die erste Truppe, die den Riss erreicht, auch darin eintreten kann.

