Der 'CoD-Killer' XDefiant bringt endlich das, was Call of Duty-Fans schon seit Jahren fordern

Gute Nachrichten für alle Kriker*innen von SBMM: Die Casual-Playlisten in XDefiant verzichten darauf.

Ubisofts Free2Play-Shooter XDefiant hat seit Kurzem endlich ein Releasedatum. Am 21. Mai wird der in der Vergangenheit regelmäßig als "CoD-Killer" beschriebene Titel endlich an den Start gehen. Jetzt wurde von den Entwickler*innen ein Feature bestätigt, das es für viele tatsächlich zu diesem CoD-Killer machen könnte – zumindest in einer Kategorie.

Was ist das für ein Feature? Wie sich dem aktuellem Blog-Eintrag auf der offiziellen XDefiant-Webseite entnehmen lässt, wird es in den Casual-Playlisten von XDefiant kein Skill-Based Matchmaking (kurz SBMM) geben.

SBMM sorgt dafür, dass Spieler*innen mit ähnlichem Können in Partien zusammengewürfelt werden. Das soll verhindern, dass extrem gute Spieler*innen einzelne Matches dominieren und Anfänger*innen abgeschreckt werden.

Seit Jahren Aufreger-Thema in der CoD-Community

Während der Gedanke hinter SBMM sicherlich nicht verkehrt ist, stehen viele dem Konzept auch äußerst kritisch gegenüber. Insbesondere in der Call of Duty-Community ist SBMM in jedem Jahr ein riesiges Aufreger-Thema, viele Fans fordern seit Jahren vehement die Abschaffung des Skill-Based Matchmakings.

Einer der vorgebrachten Gründe: Durch SBMM fühlt sich jedes Match zu kompetitiv an, es gibt keine "entspannten" Runden mehr.

Das Team hinter XDefiant hat diese Diskussionen offenbar auch mitbekommen und begründet die Entscheidung gegen SBMM folgendermaßen:

"Wir sind der Meinung, dass kein SBMM von entscheidender Bedeutung für ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Spielerlebnis auf lange Sicht ist. Offen gesagt bedeutet das skillbasierte Matchmaking, dass jedes Casual Game repetitiv ist – sich ständig wiederholende Matches, die genauso stressig sind wie Ranked Matches. Wir sind der Meinung, dass Gelegenheitsspiele Spaß machen sollten, und SBMM nicht der richtige Weg, um das zu erreichen. [...]" XDefiant-Webseite

Ranked Play kommt in einer späteren Season

Die Casual Matches sind also die "Spaßliste" bei XDefiant, skillbasierte Ranglisten-Matches wird es aber auch geben, wenn auch nicht direkt zum Start.

Während das Matchmaking bei Casual Matches gute Verbindungsgeschwindigkeiten und Latenzen priorisiert, wird man bei "Ranked Play" ganz klassisch mit Spieler*innen mit ähnlichem Rang vermittelt. Diese Playlist soll laut dem XDefiant-Team erst "in einer späteren Season" hinzugefügt werden.

XDefiant - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt

Dass Ubisoft möglicherweise auf SBMM in XDefiant verzichten würde, war spätestens nach dem letzten Server-Test zumindest absehbar. Dort gab es nämlich bereits keine SBMM-Vermittlung, damals aber noch zu Testzwecken.

Jetzt steht fest, dass die ungeliebte Matchmaking-Variante auch direkt zum Launch außen vor gelassen wird. Viele Shooter-Fans dürfte es freuen. XDefiant ist Free2Play und erscheint am 21. Mai für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC.

