CoD MW3 + Warzone Season 4 startet heute: Alle wichtigen Infos zu Preload, Server und Startzeit

Bei uns erfahrt ihr den aktuellen Stand beim Season 4-Wechsel.

Call of Duty Modern Warfare 3 befindet sich gerade in der Mitte seines Lebenszyklus' und damit auch das aktuelle Warzone-Gameplay. Mit Season 4 gibt es noch einmal frische Inhalte und wir verraten euch, wann ihr das Season-Update herunterladen könnt, ob es beim Umstieg zu Schwierigkeiten kommt und wie es mit dem Starttermin aussieht.

5:30 Uhr Guten Morgen an alle von euch, die schon so früh auf den Beinen sind! Da es bei einem Season-Wechsel grundsätzlich zu technischen Schwierigkeiten kommen kann, haben wir uns schon mal einen Saft geholt und starten bereits unseren Live-Ticker. Sollten gröbere Bugs oder gar Server-Problemen auftauchen, erfahrt ihr es hier. Außerdem wollen wir euch so früh wie möglich Bescheid geben, sobald der Preload online gegangen ist.

Wann startet Season 4 von CoD MW3 und Warzone?

Datum: 29. Mai 2024

29. Mai 2024 Uhrzeit: 19 Uhr

Wann und auf welchen Plattformen startet der Season 4-Preload?

Systeme: PS5, PS4, PC

PS5, PS4, PC Uhrzeit: gegen 10 Uhr dürfte der Preload langsam ausgerollt werden

In der Vergangenheit hat sich der Preload bei vielen Spieler*innen in den Nachmittag gezogen und das dürfte auch bei Season 4 wieder der Fall sein. Wir halten euch dazu jedoch auf dem Laufenden.

Wichtig: Auch auf der PS5 und PS4 müsst ihr trotz des Preloads bis zum Release warten, um sämtliche Datenpakete für Season 4 herunterzuladen. Erst nach den anschließenden Downloads könnt ihr zocken.

Die Xbox-Konsolen gehen zudem leer aus, hier müsst ihr dann auch das komplette Update mitsamt aller Datenpakete ab 19 Uhr – sofern es zu nicht zu Schwierigkeiten kommt – herunterladen. Erst mit einer kommenden System-Aktualisierung soll es bald möglich sein, Patches vor Release zu erhalten.

Gehen die Server zum Season 4-Wechsel down?

Im Gegensatz zum Update-Prozess bei Fortnite funktioniert der Season-Wechsel bei Call of Duty in der Regel fließend ohne Server-Downtime. Ihr werdet lediglich zum Launch um 19 Uhr nach eurer laufenden Runde zurück ins Hauptmenü gebracht, um das Spiel auf den aktuellen Stand zu aktualisieren.

In den Stunden nach dem Launch kann es allerdings zu hohen Server-Lasten und damit Lags sowie langen Zeit für das Matchmaking kommen. Aber auch dazu erhaltet ihr von uns fortwährend Updates.

Das erwartet euch in Season 4 von CoD MW3 und Warzone

Wenig überraschend bekommt ihr in Season 4 einen ordentlichen Batzen neuer Maps, Operator, Waffen und Modi spendiert.

Eine kleine Übersicht dazu hat Activision bereits als Blog-Eintrag und auch als anschauliche Grafik veröffentlicht:

Modern Warfare 3 nimmt diese Season den meisten Platz ein, für Warzone gibt es aber auch spannende Erweiterungen.

Wir haben dazu aber auch eine kompakte Zusammenfassung:

CoD MW3 und Warzone: Season 4 - Frische Maps und alle neuen Inhalte im Überblick von Cassie Mammone

Hier aber ein paar Highlights aus Season 4:

Neue Gulag-Layouts (Warzone): Damit der Gulag abwechslungsreicher wird, gibt es vier neue Arenen, in den ihr um den Wiedereinstieg kämpft.

Damit der Gulag abwechslungsreicher wird, gibt es vier neue Arenen, in den ihr um den Wiedereinstieg kämpft. Vier neue Waffen (alle Modi): Neben der Super 24-Maschinenpistole kommt mit der Reclaimer 18 eine Abwandlung der Spas-12-Schrotflinte (später in der Season) ins Spiel, aber auch die Kar 98k erhält ein Comeback. Die Weltkriegswaffe gab es zuletzt in Vanguard. Zu guter Letzt gibt es noch einen Vorschlaghammer im Verlauf der Season.

Neben der Super 24-Maschinenpistole kommt mit der Reclaimer 18 eine Abwandlung der Spas-12-Schrotflinte (später in der Season) ins Spiel, aber auch die Kar 98k erhält ein Comeback. Die Weltkriegswaffe gab es zuletzt in Vanguard. Zu guter Letzt gibt es noch einen Vorschlaghammer im Verlauf der Season. Vier neue Karten (MW3): Zum Season-Start geht es nach Tokyo auf eine mittelgroße Map mit Manga-Shops und Neon-Schildern. Außerdem könnt ihr euch Häuserkämpfe in Paris liefern. Innerhalb der Season gesellen sich dann noch mit Incline eine schneeverdeckte Berg-Basis sowie mit Das Gross eine Map-Variante von Das Haus mit zahlreichen Tentakeln hinzu.

Zum Season-Start geht es nach Tokyo auf eine mittelgroße Map mit Manga-Shops und Neon-Schildern. Außerdem könnt ihr euch Häuserkämpfe in Paris liefern. Innerhalb der Season gesellen sich dann noch mit Incline eine schneeverdeckte Berg-Basis sowie mit Das Gross eine Map-Variante von Das Haus mit zahlreichen Tentakeln hinzu. Sechs neue Modi (MW3): Mit Headshots only kommt ein altbekannter Modus aus CoD 4 und Co. zurück in die Rotation, genau wie das aus dem Original-Modern Warfare 2 bekannte Sprengkommando. Insbesondere Letzteres dürfte viele Fans freuen, da die neu aufgelegten MW2-Karten perfekt für den Modus geignet sind.

Mit Headshots only kommt ein altbekannter Modus aus CoD 4 und Co. zurück in die Rotation, genau wie das aus dem Original-Modern Warfare 2 bekannte Sprengkommando. Insbesondere Letzteres dürfte viele Fans freuen, da die neu aufgelegten MW2-Karten perfekt für den Modus geignet sind. Bunker-Update (Warzone): Innerhalb von Season 4 werden Bunker verteilt, die ihr mit Schlüsselkarten öffnen könnt. Enthalten ist hochwertiger Loot, unter anderem Stiefel für unbegrenzten Taktiksprint.

Innerhalb von Season 4 werden Bunker verteilt, die ihr mit Schlüsselkarten öffnen könnt. Enthalten ist hochwertiger Loot, unter anderem Stiefel für unbegrenzten Taktiksprint. Hot Zones (Warzone): Wie in Fortnite sind einige Bereiche der Map markiert. In ihnen findet ihr hochwertigeren Loot, aber der ist wenig überraschend umkämpft.

Wie in Fortnite sind einige Bereiche der Map markiert. In ihnen findet ihr hochwertigeren Loot, aber der ist wenig überraschend umkämpft. Spezialist-Extra (Warzone): Hin und wieder kann das seltene Spezialist-Extra gedroppt werden. Das verleiht euch die Power von gleich 29 Perks.

Hin und wieder kann das seltene Spezialist-Extra gedroppt werden. Das verleiht euch die Power von gleich 29 Perks. Neue Perks und Killstreaks (MW3): Die Missionskontrolle-Weste reduziert die für Killstreaks notwendigen Abschüsse um einen Zähler sowie Scorestreaks um 125 Punkte. Mit der Kompressionsplatte heilt ihr euch hingegen schneller nach einem Kill. Zu den neuen Killstreaks zählt die DNA-Bombe, die wie die MVW sämtliche Feinde im Gegner-Team eliminiert, die Runde daraufhin aber nicht beendet.

Einen kleinen Vorgeschmack zu den Maps bekommt ihr im Trailer:

0:48 Call of Duty Modern Warfare 3: Das erwartet euch in Season 4

Ansonsten geht Warzone dieses Mal aber eher leer aus. Größere Map-Änderungen erwarten euch in Warzone diese Season leider nicht, aber vielleicht kommt ja noch mit Season 4 Reloaded in den nächsten Woche eine neue Resurgence- oder Battle Royale-Map in die Rotation.

Für Ashika Island ist gerade aber erstmal Schluss! Die fernöstlich angehauchte Map verschwindet mit Season 4 im Tresor, ihr müsst euch bis auf weiteres mit Urzikstan, Vondel, Fortune's Keep und Rebirth Island begnügen.

Worauf wartet ihr diese Season am meisten? Welche Inhalte sprechen euch an?