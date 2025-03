Call of Duty-Spiele für PS5 im Angebot: Jetzt bis zu 71% Rabatt auf diese Teile der Shooter-Reihe sichern!

PS5-Shooter zum Top-Preis: Bei Amazon gibt's gerade zwei Teile der Call of Duty-Reihe stark reduziert im Angebot.

Für eine jährlich erscheinende Reihe sind die Call of Duty-Spiele erstaunlich preisstabil. Gerade für diejenigen, die sich nur für einen Modus der umfangreichen Shooter-Pakete interessieren (etwa für die Singleplayer-Kampagne), ist der hohe Preis schwer zu schlucken. Jetzt habt ihr jedoch die Gelegenheit, zwei noch relativ junge Call of Dutys zum Sparpreis nachzuholen. Modern Warfare 2 gibt es nämlich gerade für PS5 günstig im Amazon-Angebot:

Den ein Jahr später erschienenen Nachfolger Call of Duty: Modern Warfare 3 bekommt ihr sogar noch ein gutes Stück günstiger, denn in diesem Fall gibt es stolze 71 Prozent Rabatt. Amazon macht in beiden Fällen keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch dauern. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

CoD: Modern Warfare 2 – Bombastische Action & perfektioniertes Gunplay

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist alles in allem eines der besseren Call of Duty-Spiele, was auch an der Kampagne liegt. Deren Story rund um einen durchgeknallten General ist zwar nicht sonderlich spannend, dafür punktet sie aber mit der gewohnten spektakulären Inszenierung sowie mit den abwechslungsreichen Schauplätzen. Die bekannten Charaktere wie Captain Price, Ghost und Soap MacTavish werden unter anderem nach Amsterdam, Spanien und Mexiko geschickt.

Zum jetzigen Preis kann sich Modern Warfare 2 deshalb schon für die Kampagne lohnen, auch wenn manche Mission etwas gestreckt wirkt. Daneben überzeugt es vor allem beim Kern-Gameplay. Das Gunplay ist schlicht hervorragend und auch das Waffenarsenal ist gut ausbalanciert. Im Multiplayer gehört Modern Warfare 2 im Vergleich zu anderen Call of Dutys zu den langsameren und taktischeren Titeln und spricht mit Modi wie Bodenkrieg und Invasion auch Battlefield-Fans an.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Besser im Multiplayer

1:33 CoD Modern Warfare 3 & Warzone Season 1: Launch-Trailer lässt es krachen und zeigt die neuen Inhalte

Betrachtet man das Gesamtpaket, ist Call of Duty: Modern Warfare 3 leider eher schwach. Dass es ursprünglich nur als DLC geplant war und dann kurzzeitig doch zu einem Vollpreisspiel umgebaut wurde, merkt mal leider insbesondere der lieblosen, etwa 4 bis 5 Stunden langen Kampagne an. Allein für diese würden wir euch CoD MW3 daher selbst zum reduzierten Preis nicht empfehlen, ihr solltet euch zumindest auch noch für den Zombie-Modus interessieren.

Dafür sieht es beim Multiplayer sehr viel besser aus. Dieser macht zwar nicht viel anders als der Vorgänger, baut aber sinnvoll auf dessen Stärken auf, bietet das gewohnt hervorragende Gunplay und kann außerdem mit gutem Mapdesign punkten. Obwohl inzwischen mit Call of Duty: Black Ops 6 ein Nachfolger erschienen ist, erfreut sich MW3 zudem noch immer ansehnlicher Beliebtheit. Manche Spieler kehren sogar von Black Ops 6 zu MW3 zurück. Falls es euch ohnehin nur auf den Multiplayer ankommt, seid ihr hier also richtig.