Call of Duty: Holt jetzt Vanguard günstig auf PS5 nach, bevor Modern Warfare 2 kommt

Saturn und auch MediaMarkt versuchen offenbar gerade, ihre Lager von übriggebliebenen Spielen der Call-of-Duty-Reihe zu befreien, bevor am 28. Oktober mit Modern Warfare 2 der nächste Teil erscheint. Das gilt vor allem für die beiden jüngsten Titel Vanguard und Black Ops Cold War, allerdings nur für bestimmte Versionen. Hier der Überblick:

Call of Duty: Vanguard nur 22€ für PS5

Besonders günstig wird das Ende 2021 erschienene Call of Duty: Vanguard verscherbelt, zumindest in der PS5-Version. Diese bekommt ihr schon für 22€ und damit 73 Prozent günstiger als die UVP von 79,99€. Noch dazu wird in diesem Fall versandkostenfrei geliefert, obwohl Vanguard erst ab 18 freigegeben ist.

Für die PS4-Version gilt das günstige Angebot leider nicht, diese kostet weiterhin stolze 59,99€. Immerhin ist die Version für Xbox Series X, die auch auf Xbox One spielbar ist, mit 24,99€ ähnlich günstig. Hier fallen allerdings Versandkosten an, sofern ihr das Spiel nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.

Call of Duty: Black Ops Cold War günstig für PS4 & Xbox

Auch Call of Duty: Black Ops Cold War gibt es im Angebot, allerdings nur für PS4 und Xbox. Diese Versionen bekommt ihr für 22€ bei versandkostenfreier Lieferung. Das ist für die PS4-Version ein guter Preis, für die Xbox-Version allerdings nicht so sehr, da ihr diese bei Amazon gerade trotz 5€ Versandkosten noch ein bisschen günstiger bekommen könnt. Die PS5-Version kostet theoretisch 24,99€, allerdings nur, wenn ihr sie noch lokal in einem Markt findet. Online ist sie nämlich bereits ausverkauft.

Was bieten CoD Vanguard und Black Ops Cold War?

Singleplayer: Sowohl Vanguard als auch Black Ops Cold War verfügen über ziemlich abwechslungsreiche und kurzweilige Singleplayer-Kampagnen. Vanguard schickt uns im Zweiten Weltkrieg unter anderem nach Stalingrad, Nordafrika und an die Atlantikküste. In Black Ops Cold War reisen wir auf der Jagd nach einem russischen Terroristen beispielsweise in die Ukraine und nach Ostberlin und erleben in Rückblicken Szenen aus dem Vietnamkrieg. Neben dem üblichen Call-of-Duty-Bombast gibt es in Black Ops Cold War auch mal ruhigere Schleichabschnitte.

Multiplayer: Im Multiplayer sind beide Spiele sehr schnell und setzen deutlich mehr auf Reaktionsschnelligkeit als beispielsweise das etwas taktischere Call of Duty: Modern Warfare. Für Vanguard gilt das noch mehr als für Black Ops Cold War, denn hier ist nicht nur die Time to Kill sehr gering, sondern auch die Maps sind sehr kompakt, sodass zwischen dem Respawn und dem ersten Feindkontakt oft nur Augenblicke vergehen.

CoD Black Ops: Cold War im Test: Die beste Kampagne seit Jahren

Zombies & Fazit: Insgesamt halten wir Black Ops Cold War für das bessere Spiel als Vanguard. Das liegt auch daran, dass uns der stark überarbeitete Zombie-Modus in Letzterem weit weniger Spaß gemacht hat, während der Vorgänger in diesem Modus noch durch gute Ideen punkten konnte. Black Ops Cold War landete in unserem Test deshalb bei 83 Punkten, während Vanguard auf 73 Punkte kam.