Call of Duty Vanguard-Kampagne im Test: B-Movie-Ballerei der alten Schule

Call of Duty und Zweiter Weltkrieg-Setting, das war bislang eine ziemliche On-Off-Beziehung. Nach der ausgiebigen und intensiven Anfangsphase mit den ersten drei Teilen schmiss sich die Serie zunächst für lange Zeit der modernen Kriegsführung an den Hals, bevor es im Jahr 2017 mit CoD WW2 ein kurzes Weltkriegs-Comeback gab. Nach erneuten drei Jahren Pause kehrt die Reihe mit Call of Duty Vanguard jetzt - mal wieder - zu ihren Wurzeln zurück.

In der Kampagne geht es um die namensgebende Vanguard-Einheit. Dieser Trupp von Soldat*innen verschiedener Nationen soll gegen Ende des Krieges das “Projekt Phönix” aufdecken und vereiteln. Verantwortlich für den mysteriösen Geheimplan der Nazis ist der fiktive Hinrich Friesinger, der zugleich auch als der Oberschurke des Spiels fungiert und den Vanguard-Trupp recht früh zu Beginn mit seinen Schergen in seine Gewalt bringen kann.

Die Verhöre im Berliner Gestapo-Hauptquartier durch Friesingers Handlanger Jannick Richter bilden in Vanguard die grobe Rahmenhandlung, spielbare Rückblenden bringen uns dann die einzelnen Teammitglieder näher.

Wo ist die Wertung?

In diesem Testartikel findet ihr zunächst ausschließlich unsere Eindrücke der Solokampagne von Call of Duty Vanguard. Da wir aber das Gesamtpaket zusammen mit dem Multiplayer und dem Zombie-Modus bewerten werden, fehlen uns noch ausführliche Eindrücke aus dem Live-Betrieb der letzten beiden Modi. Dementsprechend vergeben wir noch keine Wertung und reichen diese zusammen mit unseren Multiplayer-Impressionen in der nächsten Woche nach.

Abwechslungsreicher Krieg

Und diese Rückblenden sind dann auch direkt das große Highlight der Kampagne, denn insbesondere in Sachen Abwechslung rollt CoD Vanguard die ganz dicken Geschütze ran. Mit Truppführer Arthur Kingsley springen wir während Operation Tonga über der Normandie ab und räuchern Abwehrgeschütze an der Atlantikküste aus. Scharfschützin Polina nimmt die deutschen Soldaten in ihrer Heimatstadt Stalingrad aufs Korn, Fliegerass Wade Jackson wirft während der Schlacht um Midway Bomben auf japanische Kriegsschiffe und Lucas Briggs spuckt Wüstenfuchs Rommel und seinen Panzern in Afrika in die staubige Suppe.

Die gewählten Schauplätze sind dabei ohne Ausnahme sehr schick gestaltet und gefallen vor allem mit vielen plastischen Texturen und atmosphärischen Lichteffekten. In der Normandie etwa schicken feuernde Flaks zuckende Lichtblitze durch einen düsteren Wald und in der libyschen Wüste kündet ein Schein am Horizont von einem deutschen Lager.

Spielerisch wagt Vanguard keine großen Experimente, sondern setzt auf die über viele Jahre bewährte CoD-Formel. Wir bewegen uns mit Kingsley, Polina und Co. also durch perfekt durchchoreographierte und streng lineare Ballerbuden und schicken dabei ganze Armeen von Gegnern ins virtuelle Jenseits. Dabei streut Vanguard glücklicherweise aber auch immer wieder ruhigere Schleichpassagen sowie Fahr- und Flugzeugabschnitte ein, was für angenehme Abwechslung sorgt.

Ebenso übrigens wie die unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere. Scharfschützin Polina kann zum Beispiel an manchen Stellen Wände erklimmen, Arthur Kingsley rudimentäre Befehle geben und Wade Jackson für kurze Zeit Gegner in der Umgebung sichtbar machen. Das wirkt zwar hier und da etwas aufgesetzt, fügt sich als spielerische Komponente aber dennoch sehr gut ein.

An der Steuerung haben wir ebenfalls nichts zu mäkeln, die geht serientypisch sehr präzise von der Hand und lässt sich im Optionsmenü noch vielfältig anpassen, insgesamt spielt sich auch dieses Call of Duty wieder sehr gefällig und hat im Laufe der Kampagne auch einige echte Highlights zu bieten, darunter das Katz- und Mausspiel mit einem deutschen Kommandeur am Ende der zweiten Stalingrad-Mission.

Deutsche Version uncut

Die deutsche Fassung von Call of Duty Vanguard erscheint ungeschnitten und mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren. Neben teils sehr expliziter Gewaltdarstellung sind in der Kampagne auch nationalsozialistische Symbole (z.B. Hakenkreuze) enthalten. Möglich ist dies aufgrund der sogenannten Sozialadäquanzklausel, die seit 2018 auch für Videospiele angewendet werden kann. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Schlimme Nazi-KI

Ohne Fehl und Tadel ist die Kampagne von Vanguard natürlich nicht. Im Gegenteil, die Gegner-KI hat uns gleich mehrfach vor Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lassen. Wir haben ja mittlerweile schon einige CoDs gespielt und deshalb wahrlich keine Super-Genies erwartet. Aber während unseres Tests sind derart viele Feinde entweder stumpf an uns vorbeigerannt, haben in gänzlich andere Richtungen geschossen oder sind einfach stehengeblieben (!), dass wir uns gleich mehrfach die Frage gestellt haben, wie diese Bande von KI-Idioten die virtuelle halbe Welt erobern konnte.

Dieser Mangel an Gegnergrips bedeutet übrigens nicht, dass Vanguard zu einem leichten Spiel wird. Manche Passagen sind wegen ungünstig gesetzter Rücksetzpunkte, schlecht zu erkennenden Gegnern und Feuer von allen Seiten sogar schon auf dem zweiten von vier Schwierigkeitsgraden ziemlich herausfordernd. Zumal es einige Gegnertypen gibt (Hunde, Bajonettstürmer), die uns mit einem Treffer erledigen können. Unschaffbar oder unfair wird Vanguard aber nie, sondern erfordert nur hier und da etwas Geduld.

Und wenn wir jetzt schon mal beim Moppern sind: Das Waffengefühl in der Vanguard-Kampagne hat uns nicht hundertprozentig überzeugt. Während manche Waffen wie etwa die Scharfschützengewehre in den Polina-Missionen richtig tollen Wumms haben, erwecken andere, darunter einige Sturmgewehre, eher den Eindruck, als würden wir mit Wattekügelchen auf die anstürmenden Gegner feuern.

Dass die Knarren darüber hinaus teilweise wie aufgemotzte Spielzeugpistolen klingen, macht das nicht wirklich besser. Immerhin können wir die Argumentationsverstärker aber regelmäßig wechseln, Vanguard liefert ein ziemlich üppiges Waffenarsenal samt dicker Brocken wie dem Panzerschreck oder Flammenwerfern.

Tolle Technik, öde Story

Technisch lässt CoD Vanguard in der von uns getesteten PS5-Version an einigen Stellen die Muskeln spielen, etwa bei den bereits erwähnten Texturen und Lichtstimmungen. Aber auch die Feuer- und Wettereffekte können sich sehen lassen, die Animationen von Freund und Feind wirken hier und da allerdings etwas unbeholfen.

Der wuchtige Sound versetzt uns abgesehen von manchen Waffengeräuschen und der stellenweise holprigen deutschen Synchronisation mit seinen satten Effekten sowie dem toll getimten Musikeinsatz mitten in die Schlachten und sollte am besten mit Kopfhörern oder einer entsprechenden Surround-Anlage genossen werden.

Und was kann jetzt die doch eigentlich recht vielversprechend klingende Geschichte? Leider nicht wirklich viel. Dafür bleibt die Story von Vanguard nämlich über die gesamte Spielzeit zu vorhersehbar und ohne wirkliche Überraschungen, die dank der schicken Rendersequenzen immerhin toll anzuschauende Geschichte tröpfelt stetig vor sich hin.

Nach fünf bis sechs Spielstunden mündet das Ganze dann in einem zwar brachial inszenierten, aber spielerisch doch recht plumpen Finale. Kingsley, Polina, Riggs und Jackson kommen dabei leider nie über starre Klischees hinaus, was Vanguard zusammen mit dem merkbar überzeichneten Naziboss Friesinger mehr zu einem B-Movie wie “Ein Haufen verwegener Hunde” als zu einem hochwertigen “Band of Brothers” macht.

Verpasste Chancen für weniger Mief

Dass das so ist, liegt auch daran, wie Vanguard mit der Weltkriegsthematik umgeht. Denn anders als beispielsweise CoD WW2 blendet Vanguard unangenehme Themen nahezu komplett aus, stattdessen rotzen die eigenen Teammitglieder die Gegner meist jovial brüllend gleich im Dutzend zusammen. Das passt zwar zum grundsätzlichen Popcorn-Ansatz des Spiels, hinterlässt bei manchen Szenen - etwa solchen, in denen Gegner verbrennen - aber trotzdem ein seltsames Gefühl im Bauch. Zudem lässt Entwickler Sledgehammer auch einige Story-Chancen ungenutzt. Wir hätten beispielsweise zu gern erfahren, wie genau sich die Vanguard-Truppe zusammengerauft hat, verraten wird das im Spiel leider nicht.

Letztendlich macht die Kampagne von Vanguard also genau das, was Call of Duty immer schon am besten konnte. Es zündet ein Krachbumm-Actionfeuerwerk, das vor allem über seine Inszenierung und Spielbarkeit funktioniert und genau deswegen auch wieder viele Fans finden wird.

Dass es aber mittlerweile auch weitaus origineller und unkonventioneller geht, hat erst im letzten Jahr die Kampagne von Call of Duty Black Ops: Cold War bewiesen. Die bot nämlich die ein oder andere Überraschung und sorgte genau deswegen für frischen Durchzug im doch manchmal recht miefigen CoD-Kabuff. Vanguard schafft das nicht, hebt sich diese Stoßlüftung vielleicht für einen möglichen zweiten Teil auf - das Ende hält sich einen solchen nämlich offen.