CoD Modern Warfare 2: Geschichte der Kampagne geht später offenbar in anderem Modus weiter

Einem Gerücht zufolge soll Call of Duty: Modern Warfare 2, das in diesem Herbst erscheinen wird, einen neuen Modus bekommen. Der sogenannte DMZ-Modus ist ein PvPvE-Modus und soll an Titel wie Escape from Tarkov angelehnt sein. Doch womöglich steckt hinter dem Modus mehr, als wir zunächst dachten.

CoD erzählt Geschichte nach Kampagnenende weiter

Der Call of Duty-Insider The Ghost of Hope will erfahren haben, dass die Geschichte der Kampagne auch noch nach dem Abspann weitererzählt werden soll. Die Story nimmt normalerweise nur einen kleinen Anteil der Zeit in Anspruch, die Spieler*innen im Spiel verbringen. Doch der DMZ-Modus soll dabei helfen, die Story auch nach den Credits fortzusetzen:

Wie wird die Story weitererzählt? Wie Hope erzählt, wird die Geschichte durch die Aufklärungsdaten (engl. Intel) weitererzählt. Dabei handelt es sich um Laptops, die sich im Originalspiel in der Kampagne finden lassen und Cheats sowie Trophäen freischalten.

Somit wird die Geschichte des Spiels nicht nur durch cineastische Zwischensequenzen, sondern auch durch kleine Texte in den Aufklärungsdaten im DMZ-Modus fortgeführt. Vermutlich bleibt also trotz der drohenden Gefahr durch KI-Gegner*innen und anderen Spieler*innen die Möglichkeit, sich ein wenig mit der Story aus der Kampagne zu befassen.

Das passende Gameplay zur Kampagne gab es in einem ersten Trailer zu bestaunen:

Intel sind nur ein Teil der Storyfortsetzung

Dabei soll es nicht bleiben: Die Aufklärungsdaten sollen nur ein Teil sein, durch den die Story weitererzählt wird. Welche anderen Formen der Geschichte uns mit Call of Duty: Modern Warfare 2 erwarten, bleibt also abzuwarten. Wir sollten außerdem beachten, dass es sich dabei bislang nur um Gerüchte handelt. Eine Gewissheit erhalten wir erst, wenn Activision die Katze aus dem Sack lässt.

Worum geht es in CoD: MW2? Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Task Force 141 von Captain Price. Die Truppe findet sich in einem brutalen Drogenkonflikt eines fiktiven Teils der südamerikanischen Republik Kolumbiens wieder. Im Storyverlauf tauchen bekannte CoD-Größen wie Soap MacTavish, Ghost und General Shepherd auf.

