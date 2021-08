Call of Duty: Vanguard - Erster Teaser-Trailer kündigt CoD 2021 endlich offiziell an

Die Leaks, die im Vorfeld durch den PlayStation Store aufkamen, haben sich nun bestätigt: Wie Activision bekannt gab, der Call of Duty: Vanguard am Donnerstag endlich enthüllt werden. Schon jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer zu sehen, der uns den Schauplatz der Kämpfe verrät.

Alle Infos zur Enthüllung von Call of Duty: Vanguard

Wann wird das Spiel endlich gezeigt? Laut Activision soll die Enthüllung von Call of Duty: Vanguard am 19. August 2021 um 19:30 Uhr deutscher Zeit stattfinden.



Wie wird die Enthüllung stattfinden? Statt nur einen Trailer zu zeigen, soll die Enthüllung live in CoD: Warzone stattfinden. Wer sich auf den Kampf vorbereiten will, kann eine Stunde vorher, also von 18:30 Uhr bis 19:29 Uhr, an einem Doppel-XP-, Doppel-Waffen-XP- und Doppel-Battle-Pass-XP-Event teilnehmen:

"Schließe dich dem Kampf an und erlebe die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Vanguard live im Spiel."

Außerdem veröffentlichten die Verantwortlichen von Activision einen passenden Teaser-Trailer, der uns Ausschnitte aus den Kriegsschauplätzen im Spiel zeigt. Die bewegten Bilder zeigen beispielsweise abgestürzte Flugzeuge und lassen vermuten, dass sich die Gerüchte bestätigen werden und der Zweite Weltkrieg als Schauplatz dient:

Das erwartet uns in Call of Duty: Vanguard

VGC will bereits einige Informationen zum neuen Call of Duty vorab erfahren haben. So erwarten uns eine Kampagne, Multiplayer-Modi und Zombie-Modi, die in Europa und im Pazifik des Zweiten Weltkrieges angesiedelt sind.



Worum geht es? Die Handlung soll sich dabei um die Entstehung der modernen alliierten Spezialeinheiten drehen, die während des Zweiten Weltkriegs entstanden sind. Das Spiel soll zusammen mit einer neuen Warzone-Map erscheinen, die ebenfalls im Pazifik spielen soll und deutlich größer ist als die aktuelle Karte Verdansk.



Außerdem könnte Call of Duty: Vanguard eine Art Mini-Battle-Royal bieten:

Doch worum es sich genau bei dem Modus handelt, das ist leider nicht bekannt. Somit sollten wir die Enthüllung am kommenden Donnerstag abwarten, in der uns der Multiplayer-Shooter genauer vorgestellt wird.



Seid ihr bei der Enthüllung von Call of Duty: Vanguard dabei?