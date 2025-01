Call of Duty Warzone: Im April ist es wohl soweit - Season 3 soll legendäre Karte nach über drei Jahren zurückbringen

Verdansk war die allererster Warzone-Karte und genießt bei vielen Fans Kult-Status.

Aktuell läuft in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty Warzone noch die erste Season, doch schon jetzt scheint ein erster Inhalt für Season 3 festzustehen.

Um was geht es? Um die Verdansk-Map. Diese soll in Season 3 ihr Comeback feiern und endlich wieder in Warzone spielbar sein.

Diese Info kommt von Leaker "GhostofHope", der bereits in der Vergangenheit diverse Call of Duty-Details korrekt prognostizierte. Sollte Verdansk tatsächlich mit Season 3 starten, müssen wir uns noch bis Anfang/Mitte April gedulden.

Ankündigung bereits im August 2024

Damit konkretisiert sich langsam, was im August während des Call of Duty Next 2024-Events grob angekündigt wurde. Damals wurde bereits bestätigt, dass Verdansk in den Free2Play-Shooter zurückkehren wird, damals hieß es allerdings nur, dass das im "Frühling 2025" passieren wird.

Nun steht also Season 3 als Startpunkt im Raum, unabhängig vom tatsächlichen Release herrscht in der Warzone-Community schon große Vorfreude. Denn die allererste Warzone-Map überhaupt ist bei vielen Fans immer noch enorm beliebt. Seit der Entfernung der Karte aus dem Spiel im Dezember 2021 brennen viele auf ein Comeback der Map.

Anfang 2021 wurde Verdansk in überarbeitetem Look veröffentlicht. Hier könnt ihr euch nochmal den Trailer dazu anschauen.

2:40 CoD Warzone: Season 3 - Actionreicher Trailer stellt neue Map Verdansk '84 vor

Autoplay

Auch wenn die Quelle einigermaßen glaubwürdig ist, handelt es sich dennoch bislang um ein unbestätigtes Gerücht. Da Verdansk aber bereits für den Frühling 2025 angekündigt ist, lehnt man sich mit einer Prognose für Season 3 oder 4 auf keinen Fall besonders weit aus dem Fenster.

So oder so ist das aber erstmal noch Zukunftmusik. Wesentlich näher ist der Release der zweiten Season, die Ende Januar starten soll. Welche Inhalte dort in den Free2Play-Shooter steht noch nicht fest, sehr wahrscheinlich werden diese Infos aber spätestens in der kommenden Woche bekannt gegeben.