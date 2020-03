Call of Duty Warzone - Gameplay-Video enthüllt alle Infos zum Spiel

Dass Call of Duty-Fans bald einen neuen Battle Royale-Modus bekommen werden, ist schon seit Monaten ein offenes Geheimnis. Nun sind aber auch die letzten Zweifel ausgeräumt, nachdem ein YouTuber, der Call of Duty: Warzone bereits spielen durfte, ein Review-Video inklusive Gameplay versehentlich zu früh veröffentlichte.

Laut YouTuber Chaos, der immerhin über 2,72 Millionen Abonnenten verfügt, durfte er im Vorfeld an einem großen Reveal-Event teilnehmen, wo er mit zahlreichen anderen Influencern schon ausgiebig spielen durfte. Offenbar ist das Video, das auf seinem Kanal als "Nicht gelistet" gerankt ist, aber etwas zu früh online gegangen.

Call of Duty: Warzone - Alle Infos auf einem Blick

Free to Play

Standalone (Call of Duty: Modern Warfare wird nicht benötigt)

150 Spieler gleichzeitig

Solo, Duo und Squad mit drei Spielern möglich

zwei verschiedene Spielmodi

Ping-System aus Apex Legends

Spieler bekommen Chance sich nach dem ersten Tod via 1v1-Macht zurück ins Spiel zu kämpfen

eine riesige Karte, die sich aus Maps wie Terminal, Overgrown & Scrapyard zusammensetzt

Fahrzeuge bestätigt, unter anderem auch Helikopter

jedes Gebäude ist einzigartig

getötete Spieler können mit "Revive Tokens" wieder ins Spiel geholt werden

Killstreaks sind bestätigt

Rüstung in drei Abstufungen

Looten soll sich "sehr schnell" anfühlen

keine Waffenaufsätze

Die bisherigen Gerüchte scheinen sich bestätigt zu haben, denn offenbar wird Call of Duty: Warzone nicht Teil von Modern Warfare sein, sondern als Standalonte-Titel an den Start gehen. Auch der Free to Play-Ansatz wurde bestätigt, obwohl wir bislang noch nichts über mögliche Mikrotransaktionen oder Battle Pass-Modelle wissen.

Leak bleibt Leak: Auch wenn die Spielszenen des Reviews für sich sprechen, bleibt Call of Duty Warzone weiterhin unangekündigt. Wir haben bei Activision nachgefragt, ob sie die jüngsten Entwicklungen kommentieren möchten. Sobald wir eine Antwort erhalten, updaten wir euch.

Wann kann ich Warzone spielen? Angesichts der Details, die Warzone von Apex Legends (zb. das Ping-System) übernommen hat, ist es denkbar, dass auch der plötzliche Launch aus dem Nichts zum Vorbild genommen wird. Bisherige Leaks sagten den 10. März 2020 als Releasetermin hervor und das einen Tag vorher ein Review online geht, verleiht der Annahme weiter Glaubwürdigkeit.

PS Plus ist Pflicht: Darüber hinaus ist auch eine PlayStation Plus-Werbung aufgetaucht, die Call of Duty: Warzone prominent bewirbt. Trotz aller Free to Play-Ideen wäre also ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo für das Battle Royale-Spiel notwendig.

Wie ist euer Eindruck von Call of Duty: Warzone?