Die Munkelei hat ein Ende gefunden: Das kostenlose Standalone-Battle Royale-Spiel Warzone aus der Welt von Call of Duty: Modern Warfare ist offiziell und zeigt sich in einem Teaser-Trailer. Bei GamePro findet ihr alle Details zu Release, Gameplay-Features und mehr. Alle Infos aus dem Leak von heute morgen bestätigen sich übrigens!

Alles, was ihr zum Battle Royale-Modus Warzone wissen müsst

Wann ist der Release von Warzone? Am 10. März 2020 erscheint der Battle Royale-Shooter für PS4, Xbox One und den PC. Eine genaue Uhrzeit gibt es noch nicht.

Ist es Free-to-Play? Ja, Warzone ist ein Standalone-Battle Royale-Spiel und kann kostenlos heruntergeladen werden, also auch dann wenn ihr das Hauptspiel Call of Duty: Modern Warfare gar nicht besitzt.

Wird Crossplay unterstützt? Ja, Warzone lässt PS4-, Xbox One- und PC-Spieler zusammen spielen.

Hier ist der Teaser-Trailer:

Battle Royale-Spielerzahl, Map, Gameplay & mehr

Die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick:

150 Spieler, wir spielen in Dreier-Teams

wir stürzen uns auf die riesige Map "Verdansk"

Ein Blick auf die Map:

Weitere Gameplay-Infos:

in laufenden Matches sammeln wir Ingame-Cash, um an spezifischen Stationen auf der Map Ausrüstung, Field-Upgrades und Killstreaks zu kaufen. Außerdem erwerben wir damit Revive-Tokens, um über den Haufen geschossene Mitspieler wiederbeleben zu können

im laufenden Match können wir optionale Contracts annehmen: Das sind spezielle Mini-Missionen und -Aufträge, die bei Abschluss epische Belohnungen wie seltenes Loot oder ingame-Cash versprechen

Was hinter dem "Gulag" steckt

Eine der coolsten Neuerungen: Wer im Battle Royale-Modus ausscheidet, hat die Chance, wieder einen Weg ins Match zu finden.

Wer besiegt wird, landet im "Gulag" und kämpft dort in 1vs1 gegen andere Gefallene - der Gewinner kommt wieder zurück ins Battle Royale-Match

Wer während des Matches genug Ingame-Geld verdient, kann sich ein Wiederbelebungs-Kit kaufen, mit dem er sich selbst wieder auferstehen lassen kann und zurück ins Match katapultiert

Squad-Mitglieder können gefallene Kameraden selbst wiederbeleben und zurück ins Match holen, wenn sie mit Ingame-Cash ein spezifisches Item (Squad Buyback) erstehen

Neuer Modus für Warzone vorgestellt: Plunder

Warzone führt mit Plunder zudem einen neuen Modus, mit dem die Macher Battle Royale-Gameplay mit rasanter Call of Duty-Action verbinden wollen:

In Plunder müssen Teams so wie Ingame-Cash wie nur möglich sammeln, indem sie Vorratsboxen looten, Feinde besiegen, Contracts (also Mini-Aufträge) erfüllen oder spezielle Orte einnehmen, die überall auf der Map verteilt sind

Jeder Spieler verfügt über unbegrenzte Respawn-Möglichkeiten, hat sein eigenes Loadout, eigene Killstreaks und mehr

Warzone bietet also zwei Spielmodi: Battle Royale und Plunder.

Fortschritte aus Warzone in Modern Warfare übertragbar & umgekehrt

Warzone nutzt denselben Itemshop und dasselbe Battle Pass-System wie Modern Warfare.

Wer Call of Duty Modern Warfare besitzt, kann jeglichen Fortschritt aus dem Shooter (Battle Pass-Items, Operators, Waffen und Customization-Items) in Warzone übertragen. Sämtliche Fortschritte, die ihr in Warzone erzielt, werden zu euren Gesamtfortschritt in Modern Warfare hinzugezählt.

Wer Call of Duty Modern Warfare hingegen nicht besitzt, kann seine Warzone-Fortschritte sowie seine in Warzone verdienten Items in Modern Warfare übertragen, wenn er sich dazu entscheidet, das Spiel zu kaufen.

GamePro gibt euch Bescheid, sobald ihr das Warzone am 10. März laden könnt.

Werdet ihr den Battle Royale Warzone spielen?

