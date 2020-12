Call of the Sea ist neu im Xbox Game Pass: Das erwartet euch im Adventure

Genre: Adventure Entwickler: Out of the Blue Plattform: Xbox Series X/S, Xbox One, PC Release: 8. Dezember 2020

Call of the Sea möchte eine spannende Geschichte erzählen, die auch zum Nachdenken anregt. Ihr schlüpft in die Rolle von Norah, die sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Ehemann macht und dabei eine mysteriöse aber wunderschöne Insel entdeckt. Es liegt an euch, deren Geheimnisse zu lüften.

Was macht Call of the Sea so besonders?

Das bietet das Adventure: Im Adventure erlebt ihr die Geschichte aus der Ego-Perspektive. Ihr erkundet die wunderschöne Insel, die in bunter, comicähnlicher Grafik erstrahlt. Dort bieten sich euch immer wieder Rätsel, welche euch näher an die gesuchten Antworten bringen.

Puzzles müssen gelöst werden, um beispielsweise neue Gebiete des Eilands freizuschalten. Es geht aber auch unter das Wasser. Norah muss hin und wieder tauchen, was für einige überraschende Momente sorgt - denn im Wasser wachsen der jungen Frau plötzlich Schwimmhäute.

Was macht diese Insel mit Norah? Steckt vielleicht mehr hinter diesem wundervollen Ort, als es den Anschein hat? Und wo ist Norahs Ehemann abgeblieben? All dies müsst ihr mit der Zeit herausfinden, indem ihr die Insel erkundet und die Rätsel löst. So erfahrt ihr mehr über die junge Frau und findet heraus, was wirklich auf dem Eiland vor sich geht.

Für wen ist Call of the Sea interessant?

Das Adventure ist für alle interessant, die keine schnellen, actionreichen Kämpfe erleben wollen, sondern sich stattdessen auf eine spannende Geschichte einlassen möchten. Dank Unreal Engine 4 macht es großen Spaß, die schöne Insel zu erkunden. Und ihr müsst eure grauen Zellen anstrengen, um all die Rätsel und Puzzles zu lösen.

Was gefällt uns, was nicht?

Pro Contra Wunderschöne Grafik Wenig Wiederspielwert Knackige Rätsel Manche Rätsel etwas unfair Spannende Geschichte Interessante Protagonistin

GamePro-Einschätzung



Andreas Bertits

Freier Autor GamePro



Call of the Sea lädt dazu ein, einfach mal einen Gang runterzuschalten. Hier geht es nicht darum, Feinde zu besiegen, sondern die Rätsel zu lösen und die Insel zu erkunden. Auch, wenn manche Puzzles vielleicht ein wenig unfair erscheinen, so ist die Belohnung, endlich mehr zu erfahren, sehr befriedigend.



Wer mal wieder ein schönes Adventure mit interessanter Story erleben möchte, der sollte sich Call of the Sea unbedingt ansehen. Im Xbox Game Pass ist es sogar kostenlos enthalten.

