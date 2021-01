The Callisto Protocol will uns auch mit dem PS5-Controller Angst einjagen

The Callisto Protocol spielt im selben Universum wie der Battle Royale-Shooter PUBG. Allerdings findet ihr euch im Horrorgame auf dem Jupiter-Mond Callisto wieder. Dort ist es eure Aufgabe, aus einem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen, in dem es nicht mit rechten Dingen zu geht. Grausige Kreaturen treiben ihr Unwesen.

Dual Sense soll intensive Horror-Erfahrung ermöglichen

Um den Horror auch intensiv rüberzubringen, setzen die Entwickler nicht nur auf eine bedrückende Atmosphäre und detailreiche Grafiken, sondern zudem auf den Dualsense-Controller der PS5. Das haptische Feedback soll euch das Gruseln lehren.

Der leitende Entwickler Glenn Schofield erklärt dazu im Official Playstation Magazine:

"Ich denke, wir können ein paar Horror-Erfahrungen direkt aus dem Controller selbst heraus ermöglichen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die uns wirklich helfen werden, ein Survival-Horror-Spiel der nächsten Generation zu machen."

Horror der nächsten Generation: Was ihr genau über den Controller spüren werdet, das verriet Glenn Schofield noch nicht. Aber er erklärte, dass sein Team von den Striking Distance Studios die Grafikpower der PS5 ausnutzen will, um die Optik so detailreich zu machen, wie es nur geht.

Der erste Trailer des Spiels gibt euch schon einen Einblick in das, was euch erwartet. Schofield zeichnete übrigens auch für Dead Space 1 und 2 verantwortlich und hat jede Menge Erfahrung in der Entwicklung von Horrorspielen.

Das Horrorspiel soll 2022 für PC, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen. Mehr über das Spiel verraten wir euch hier:

41 4 Mehr zum Thema The Callisto Protocol: Bekommen wir endlich ein Dead Space 4?

Wie stellt ihr euch die Unterstützung des DualSense-Controller der PS5 für The Callisto Protocol vor? Freut ihr euch schon auf das Spiel?