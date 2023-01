PS Store: Neues Angebot der Woche für PS4 + PS5 mit Horrorspiel aus 2022

The Callisto Protocol ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das erst im Dezember 2022 erschienene Horrorspiel bekommt ihr jetzt für PS4 und PS5 20 Prozent günstiger, und zwar sowohl in der Standard-Version als auch in der Digital Deluxe Edition. Letztere bietet zusätzliche Ingame-Gegenstände und enthält zudem den Season Pass. Die Angebote gelten noch bis 1 Uhr morgens am 26. Januar. Die Übersicht über die verschiedenen reduziert Versionen findet ihr hier:

Was ist The Callisto Protocol?

Gefangen auf dem Jupitermond: Bei The Callisto Protocol handelt es sich um ein Science-Fiction-Horrorspiel, das stark an den Klassiker Dead Space erinnert und an dessen Entwicklung auch einige Schöpfer des Vorbilds beteiligt waren. Wir übernehmen die Rolle von Jacob Lee, der in einem Hochsicherheitsgefängnis auf einem der Jupitermonde sitzt. Als sich die anderen Insassen dort plötzlich in Monster verwandeln, muss er um sein Überleben kämpfen und versuchen zu entkommen.

14:17 The Callisto Protocol - Testvideo

Packende Horroratmosphäre: Wenn es um Atmosphäre und Inszenierung geht, kann The Callisto Protocol sehr gut mit Dead Space mithalten. Das düsterere Artdesign der lebensfeindlichen Umgebung sorgt zusammen mit den hervorragenden Licht- und Schatteneffekten und dem stimmungsvollen Sounddesign dafür, dass wir hinter jeder Ecke eine neue Bedrohung erwarten. Zudem liefern blutige Kampf- und Todesanimationen eine ordentliche Portion Splatter.

Viel Wucht, wenig Abwechslung: In den Kämpfen wird deutlich mehr Wert auf den Nahkampf gelegt als in Dead Space. Da diese Nahkämpfe aufwendig in Szene gesetzt werden und sich zudem sehr wuchtig anfühlen, wirkt das zunächst wie eine gute Idee. Allerdings fehlt es über die gesamte Spielzeit hinweg an Abwechslung, sowohl bei den Waffen und Attacken als auch bei den Gegnertypen. Spielerisch solltet ihr von The Callisto Protocol deshalb nicht zu viel erwarten. Der Kauf lohnt sich vor allem dann, wenn ihr schlicht ein intensives Horror-Erlebnis wollt.

Mehr über The Callisto Protocol könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren:

260 13 Mehr zum Thema The Callisto Protocol im Test