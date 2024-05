"Dieses Spiel hat die realistischsten Gesichter im Gaming" - PlayStation-Fans feiern Game, das die Community vor zwei Jahren spaltete

Callisto Protocol erntete Ende 2022 gemischte Wertungen, hat aber immerhin eine herausragende Grafik.

Ende 2022 veröffentlichte Striking Distance Studios mit The Callisto Protocol einen Sci-Fi-Shooter, der in die Fußstapfen des Horror-Klassikers Dead Space treten sollte. Doch die Kritiken rund um das neue Spiel des Dead Space-Mitschöpfers Glen Schofield fielen gemischt aus. Im GamePro-Test reichte es gerade einmal für eine Wertung von 66 Punkten.

Der Grund für die verhaltene GamePro-Wertung? Das eintönige Gameplay des Horror-Shooters. Einzig die fantastische Grafik überzeugte uns damals – und genau diese begeistert die Fans anderthalb Jahre nach dem Release immer noch. In einem aktuellen Top-Post des PlayStation-Subreddits werden insbesondere die realistischen Gesichter von The Callisto Protocol gelobt.

Ein typischer Grafikblender

"Meiner Meinung nach, hat (The) Callisto Protocol immer noch die realistischsten Gesichter im Gaming", schreibt Post-Ersteller "Gilbert-from-Yharnam" und erntet damit jede Menge Zustimmung in der Community:

"Ich spiele es gerade, und auch wenn das Gameplay und die Story eher holprig sind, ist die Präsentation des Spiels mit Bild und Ton erstklassig. Alles sieht großartig aus und klingt großartig", schreibt ein weiteres Reddit-Mitglied unter besagtem Thread und macht damit deutlich, warum The Callisto Protocol damals für eine solche Kluft bei Kritiker*innen sorgte.

Die Wertungen für den Titel waren damals breit gefächtert und reichten vom Horror-Highlight bis hin zur großen Enttäuschung. Mehr dazu lest ihr im Wertungsspiegel zu Callisto Protocoll:

Gelobt wurden insbesondere die fantastische Horror-Atmosphäre und Grafik, doch das repetitive, einfallslose Gameplay erntete reichlich Kritik. Oder in anderen Worten: The Callisto Protocol ist ein so genannter Grafikblender, sieht gut aus, aber hat spielerisch eben kaum etwas zu bieten.

The Callisto Protocol ist am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie für den PC erschienen.

Wie steht ihr zu The Callisto Protocol? hat euch das Spiel gefallen?