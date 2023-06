Horrorspiel für PS5 & PS4 im Angebot: Dead-Space-Alternative zum Schnäppchenpreis sichern

Das Horrorspiel The Callisto Protocol könnt ihr euch jetzt sowohl für PS4 als auch für PS5 günstig wie nie schnappen.

Während The Callisto Protocol im PlayStation Store noch immer 59,99€ für PS4 und 69,99€ für PS5 kostet, sind die Preise der Retail-Version stark abgestützt: Die UVP des erst vor einem halben Jahr erschienenen Horrorspiels beträgt jetzt nur noch 19,99€ (PS4) oder 29,99€ (PS5). Otto bietet The Callisto Protocol sogar noch günstiger an, und zwar für 16,20€ in der PS4-Version oder für 24,21€ in der PS5-Fassung:

Bei der PS5-Version soll der Deal noch bis zum 6. Juni laufen, bei der PS4-Fassung macht Otto dazu keine Angaben. Beide Versionen gab es laut Vergleichsplattformen noch nie günstiger, bei der PS5-Version ist Amazon allerdings mitgezogen:

Bei Amazon müsst ihr jedoch bedenken, dass bei ab 18 freigegebenen Spielen 5€ Versandkosten anfallen. Bei Otto sind die Versandkosten mit 2,95€ geringer. Falls ihr über Otto UP Plus verfügt, könnt ihr sie sogar ganz vermeiden.

Was bietet The Callisto Protocol?

14:17 The Callisto Protocol - Testvideo zur Dead Space-Alternative

Horror im Dead-Space-Stil: The Callisto Protocol wurde von ehemaligen Mitgliedern des Dead-Space-Teams entwickelt und orientiert sich stark an dem Horror-Hit. Wir schlüpfen in die Rolle von Jacob Lee, der auf einem Jupitermond im Gefängnis sitzt. Als sich dort fast alle Menschen in Monster verwandelt, muss er um sein Überleben kämpfen und so schnell wie möglich entkommen.

Packend inszeniert, aber abwechslungsarm: Die Inszenierung ist The Callisto Protocol hervorragend gelungen. Das gekonnte Spiel mit Licht und Schatten und das tolle Sounddesign erzeugen eine dichte Atmosphäre und sorgen dafür, dass wir hinter jeder Ecke den nächsten Feind erwarten. Spielerisch sieht es weniger gut aus: Das auf Nahkämpfe fokussierte Kampfsystem funktioniert zwar gut, bietet aber auf längere Sicht nicht genug Abwechslung.

Falls ihr euch forderndes und spannendes Gameplay erhofft, seid ihr bei Callisto Protocol also nicht an der richtigen Adresse. Wenn ihr aber einfach nur ein intensives Horror-Erlebnis wollt, das für einige Stunden fesselt, könnt ihr zuschlagen. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test.

