70-jährige Gamer-Mum erreicht in Candy Crush absurd hohes Level 13473 - hat noch nie Geld reingebuttert

Seit vielen Jahren beschäftigt Candy Crush seine Spielerschaft - bei über 17.000 Levels auch kein Wunder.

Die Candy Crush spielenden Mütter sind einerseits ein altes Meme, andererseits verbirgt sich aber auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Das wird uns zumindest klar, als wir auf Reddit einen Beitrag entdecken, der das absurd hohe Level einer fleißigen Spielerin zeigt – und natürlich handelt es sich dabei um eine (Schwieger-)Mutter.

Candy Crush-Mum ist einfach mal auf Level 13.473

Auf Reddit teilt User plutonium-239 einen Screenshot der eigenen Schwiegermutter, der ihr aktuelles Level auf Candy Crush zeigt. Schaut am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Redditor plutonium-239 fügt dem hinzu, dass die Schwiegermutter keinen einzigen Cent (oder in ihrem Fall eher Yen, da sie die japanische Version des Spiels zockt) in Candy Crush investiert hat. Das bedeutet, dass sie sich keine zusätzlichen Leben, Booster oder anderweitige Power-Ups gekauft hat, die den Prozess des Levelns vereinfachen und schneller gestalten.

Ob mit oder ohne Power-Ups: Candy Crush ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Deswegen ist auch klar, dass die Schwiegermutter von plutonium-239 mehrere Jahre in das Mobile-Game investiert haben muss. Das nennen wir Hingabe!

Übrigens ist auch nach über 13.000 Levels kein Ende in Sicht. Aktuell gibt es mehr als 17.000 Levels im Spiel, wobei jede Woche 45 weitere hinzukommen.

0:30 Candy Crush - Beklemmend heiterer Trailer zur TV Show

Autoplay

Der Aufstieg der Candy Crush-Mums – die Community berichtet

Nachdem plutonium-239 also die beeindruckende Leistung der eigenen Schwiegermutter geteilt hat, melden sich in den Kommentaren viele weitere User, die Ähnliches berichten. So erzählt User awesomedude_69 von der eigenen Mutter, die sich aktuell sogar auf Level 16.759 befinden soll – und das alleine dadurch, dass sie das Spiel jeden Abend zockt, um vom Alltag runterzukommen. Kommt euch das Gefühl auch irgendwie bekannt vor?

In den Kommentaren machen sich auch Generationsunterschiede bemerkbar. Während die User vorwiegend von ihren Eltern berichten, die hohe Levels erreichen, bemerkt project-shasta die Ironie darin, dass die eigenen Eltern von solchen Spielen ans Handy gefesselt werden. Genau die haben schließlich project-shasta im Kindesalter gesagt, er oder sie solle den Game Boy endlich weglegen, um draußen zu spielen.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Könnt ihr die Faszination hinter Candy Crush nachvollziehen?