Gestern Abend betrat auch Capcom die digitale E3-Bühne und präsentierte im Rahmen eines kurzes Livestreams eine Handvoll Neuigkeiten und Spiele. Wir haben die gestrigen Ankündigungen hier für euch zusammengefasst.

Resident Evil Village bekommt einen DLC

"Die Entwicklung eines DLCs ist nach sehr reger Nachfrage vor kurzem gestartet. Mehr Infos folgen später", hieß es im gestrigen Livestream.

Das war's dann aber schon an Informationen, die Capcom bezüglich des Resident Evil-Village-DLCs preisgegeben hat. Kein Trailer, kein Release-Datum, keine Infos darüber, worum es gehen soll.

Monster Hunter Stories 2 bekommt Demo

Am 9. Juli 2021 erscheint Monster Hunter Stoories 2 Wings of Ruin für Nintendo Switch und den PC. Vor dem Release erhaltet ihr die Chance, das RPG einmal auszuprobieren.

Die Trial-Version erscheint am 25. Juni 2021 für Nintendo Switch. Eurer Save-Game kann anschließend ins finale Spiel übertragen werden. Das kündigte Capcom während des gestrigen Livestreams an.

Im Zuge dessen außerdem angekündigt:

Monster Hunter Stories 2 erhält eine Deluxe-Edition mit zusätzlichen Outfits, Rüstungen und Stickern

mit zusätzlichen Outfits, Rüstungen und Stickern Preorder-Bonus für MH Stories 2: ein Kamura Maiden Outfit für Ena

Was ist Monster Hunter Stories? Dabei handelt es sich um ein Rollenspiel-Spin-off der Monster-Hunter-Reihe. Ihr übernehmt nicht die Rolle eines Jägers/einer Jägerin sondern eines Riders: Ihr müsst die Eier von anderen Monstern stehlen, aufziehen und die sogenannten Monsties dann als Reittiere sammeln und im Kampf verwenden. Dieser läuft rundenbasierend ab und funktioniert nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip.

The Great Ace Attorney Chronicles hat Release-Datum

The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021 für PS4, Switch und den PC. Die Sammlung bündelt die ersten beiden Great Ace-Attorney-Spiele in einer Sammlung und bringt diese erstmals außerhalb von Japan auf den Markt.

Darum geht's in Ace Attorney: In Ace Attorney spielt ihr einen Anwalt und müsst komplizierte Fälle aufklären. Dieses mal geht es in das Japan und England des 19. Jahrhunderts, wo ihr wieder Hinweise sammeln, Fälle aufklären und eure Mandanten verteidigen müsst. Neu ist neben der englischen Vertonung auch ein Story-Modus, der euch alle Rätselarbeit abnimmt. Außerdem sind in den Chroniken ebenfalls alle DLCs in Form von acht Miniepisoden und alternative Kostüme enthalten.

Weitere Ankündigungen vom Capcom E3 2021-Event

Das Multiplayer-Spiel Resident Evil Re:Verse erscheint im Juli 2021 , hat aber noch kein konkretes Release-Datum

, hat aber noch kein konkretes Release-Datum Crossover-Event zwischen Monster Hunter Rise und Monster Hunter Stories 2 findet im Juni/Juli statt

Das erwartet euch heute im Rahmen der E3 2021

Heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit geht's weiter mit der Nintendo Direct zur E3 2021. Dieses Event wird GamePro live für euch begleiten, um euch rechtzeitig mit den neuesten News zu versorgen. Also seid mit uns live dabei!

