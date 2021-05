E3 2021 Zeitplan: Die wichtigsten Termine, Events und ihre deutsche Zeiten

Endlich wieder E3! Nachdem die bedeutendste Videospielmesse der Welt im letzten Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen war, kehrt sie in diesem Jahr zurück. Allerdings in rein digitaler Form und mit einem Rebranding.

Denn "E3" steht in diesem Jahr für "Electronic Entertainment Experience". Die Kernidee bleibt indes identisch und wir können uns auf viele neue Spiele und Enthüllungen freuen, die im Rahmen von zahlreichen digitalen Events gezeigt werden. Als Veranstalter fungiert die Entertainment Software Association (ESA).

Termin: Wann findet die E3 2021 statt?

Die E3 2021 läuft vom 12. bis zum 15. Juni 2021 (Samstag bis Dienstag). In diesem Zeitraum wird es zahlreiche Livestreams und Events geben, Zugriff darauf hat jeder. Auf Premium-Content, der bezahlt werden muss, wird verzichtet. "Tickets" wird es ebenfalls nicht geben.

Und so könnt ihr an der Messe teilnehmen: Die wichtigsten Events und Shows werden auch über die populären Videokanäle (YouTube & Twitch) gestreamt, ihr könnt aber auf Wunsch auch über die virtuelle Messe schlendern, um virtuelle Messestände zu besuchen oder in Foren zu diskutieren.

Dafür könnt ihr die offizielle App oder das Online-Portal nutzen. Ende Mai soll eine Online-Registrierung starten, über die ihr dann Zugriff auf die Inhalte habt. Das Angebot ist kostenlos.

Bereits bestätigte Teilnehmer der E3 2021

Zahlreiche Publisher haben schon im Vorfeld des virtuellen Events bekannt gegeben, als Partner aufzutreten. Von folgenden Herstellern können wir also Präsentationen und Neuankündigungen im Zeitraum 12. bis 15. Juni erwarten:

Activision

Bandai Namco

Capcom

Gearbox

Koch Media

Microsoft

Nintendo

Sega

Square Enix

Take 2

Ubisoft

Warner Bros

Bestätigte Pressekonferenzen/Online-Events im Rahmen der E3

Ubisoft Forward

Termin: 12. Juni

12. Juni Uhrzeit: 21 Uhr deutscher Zeit

Im Rahmen der E3 wird Ubisoft auf einer Forward-Pressekonferenz seine Neuheiten für die kommenden Monate präsentieren. Heiße Kandidaten für einen Auftritt sind unter anderem Far Cry 6, Rainbow Six Parasite und Riders Republic.

Weitere Pressekonferenzen/Events:

Devolver Digital: 12. Juni, Uhrzeit noch nicht bekannt

12. Juni, Uhrzeit noch nicht bekannt Wholesome Games: 12. Juni, 19 Uhr deutscher Zeit

12. Juni, 19 Uhr deutscher Zeit PC Gaming Show: 13. Juni

13. Juni Future Games Show: 13. Juni

13. Juni Limited Run Games: 14. Juni, 20 Uhr deutscher Zeit

Was ist mit Sony, Microsoft und Nintendo?

Microsoft und Nintendo werden als Partner der E3 2021 mit hoher Wahrscheinlichkeit eigene Keynotes bzw. Directs planen und im entsprechenden Zeitraum auch veröffentlichen. Bislang gibt es allerdings noch keine konkreten Termine für diese Online-Events. Wir werden diese nachtragen, sobald die Termine bekannt sind.

Sony dagegen ist in diesem Jahr nicht Partner und somit auch nicht Teil der E3. Denkbar ist es trotzdem, dass rund um die E3-Zeit auch Sony mit einer eigenen Pressekonferenzen bzw. State of Play an den Start geht und neue Spiele und Produkte vorstellt.

Events außerhalb der E3 2021

Nicht alle Gaming-Sommertermine werden Mitte Juni stattfinden. Stattdessen ist der Kalender in diesem Jahr etwas breiter gestreut.

EA Play Live

Termin: 22. Juli

22. Juli Uhrzeit: noch nicht bekannt

EA veranstaltet sein Sommer-Event in diesem Jahr etwas später als gewohnt, erst Ende Juli werden wir dort einen Blick auf die kommenden Spiele des Publishers werfen können. Wir rechnen unter anderem mit einer Ankündigung von FIFA 22 und einem Blick auf irgendein Star Wars-Spiel. Schon etwas früher können wir mit einer Enthüllung des nächsten Battlefield rechnen, diese hat EA nämlich schon für den Juni angeteasert.

Summer Game Fest

Termin: Ab Juni

Das Summer Game Fest, das im letzten Jahr von Geoff Keighley als inoffizieller E3-Ersatz ins Leben gerufen wurde, soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Geplant ist, dass es irgendwann im Juni losgeht und sich über insgesamt vier Monate erstrecken soll, also auch über die gamescom im August. Im Rahmen des Summer Game Fest wird es vermutlich ebenfalls einige tiefere Einblicke in bestimmte Spiele sowie Neuankündigungen geben.

Was erhofft ihr euch von der E3 2021?