Fußball ist ein Teamsport, und natürlich wissen das auch die Macher von Captain Tsubasa: Rise of New Champions, dem kommenden Arcade-Kicker für PS4 und Nintendo Switch.

Was ist neu? Erst gestern wurde das Anime-Spiel offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt, und jetzt kommt ein weiteres, nicht unwichtiges Detail ans Licht: Ja, wir können Captain Tsubasa natürlich auch mit unseren Freunden spielen.

Captain Tsubasa-Schöpfer verrät weitere Gameplay-Details

Bandai Namco hat ein Video veröffentlicht, in dem sich Serienschöpfer Yoichi Takahashi zu Wort meldet und ein Gameplay-Feature erwähnt, das bisher völlig untergegangen ist.

Captain Tsubasa kommt mit einem 4-Spieler-Koop-Modus.

Leider erwähnt Takahashi nicht, ob es sich dabei um einen klassischen Couch-Koop-Modus oder um einen Online-Multiplayer handelt. Wir gehen aber davon aus, dass ein Couch-Koop-Feature definitiv mit an Bord sein wird, schließlich ist das absoluter Standard im Fußball-Genre.

Was wir außerdem über das Spiel wissen

Rise of New Champions ist ein Arcade-Fußball-Spiel, hat anders als die Titel der FIFA-Reihe also weniger Simulations-Charakter und setzt stattdessen mehr auf Action.

Die Kerninfos, die uns die offizielle Website schon verrät: