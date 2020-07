Captain Tsubasa: Erste Infos zu den Online-Modi bekannt

Ende August erscheint mit Captain Tsubasa: Rise of New Champions eine Videospiel-Umsetzung des beliebten Fußball-Anime. Nachdem bereits einige grundlegenden Elemente des Spiels vorgestellt worden sind, hat Publisher Bandai Namco nun erste Details zu den Online-Modi des Spiels verraten.

Grundsätzlich könnt ihr in Captain Tsubasa in einer bestimmten Story-Modus-Episode mit dem Titel "New Hero" einen eigenen Avatar erstellen. Habt ihr den Story-Modus beendet lässt sich dieser Avatar exportieren und dem eigenen Dreamteam hinzufügen.

Mit diesem Dreamteam könnt ihr dann online gegen andere Spieler antreten und steigt bei Siegen in der Rangliste auf. Dieser Dreamteams-Modus nennt sich "Division-Matches".

Weitere Online-Modi

Neben den Division Matches gibt es aber noch weitere Online-Modi:

1-gegen-1

2-gegen-2

Dabei könnt ihr euch eure Truppe selbst zusammenstellen oder auf eine vorgefertigte Mannschaft aus dem Spiel zurückgreifen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint am 28. August 2020 für die PS4, Nintendo Switch und den PC.