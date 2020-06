Genre: Sport Entwickler: Tamsoft Plattform: PS4, Nintendo Switch, PC Release: 28. August 2020

Wenn Anime- oder Manga-Marken eine Videospielumsetzung erhalten, dann können Fans mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, wieder mal einen Arena-Prügler oder ein Fighting-Game zu bekommen. Im Falle von Captain Tsubasa sieht die Sache aber schon anders aus - denn die kultige Fußball-Serie bekommt ein waschechtes Fußballspiel spendiert.

Dem Original treu verpflichtet und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt, soll Captain Tsubasa: Rise of New Champions das Gefühl vermitteln, selbst mit Stars wie Kojiro Hyuga oder Genzo Wakabayashi auf dem Platz zu stehen. In Rise of New Champions spielen wir entweder die Geschichte von Tsubasa Ohzora nach, starten unsere eigene Kicker-Karriere oder treten im Multiplayer gegen unsere Freunde an.

Was macht Captain Tsubasa: Rise of New Champions so besonders?

Der wohl größte Pluspunkt, den das neue Captain Tsubasa-Spiel einsacken kann, ist die Tatsache, wie nah die Fußball-Action an das Anime-Original herankommt. Die Grafik bildet die Charaktermodelle der bekannten Figuren perfekt ab und jedes Dribbling, jeder Schuss auf's Tor und jede Spezialfähigkeit scheint direkt einer Captain Tsubasa-Folge entnommen zu sein. Nur eben in HD und im 16:9-Format. Kein Wunder, denn Captain Tsubasa-Erfinder Yoichi Takahashi ist ebenfalls mit an Bord. Einziger nostalgischer Dämpfer ist lediglich das Fehlen einer deutschen Sprachausgabe beziehungsweise der altbekannten deutschen Synchronsprecher.

Mit realistischem Fußball hat Captain Tsubasa bekanntlich nur wenig zu tun. Statt um taktische Spielzüge und konservatives Kurzpassspiel, dreht sich hier alles um Spezialschüsse, meterhohe Sprünge in die Luft und brennende Fußbälle, die den Torwart gleich mit ins Netz ballern.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions nimmt sich auch hier nicht zurück. Egal ob Tigerschuss oder Top-Spin, jede Aktion des Spiels ist mit grellen Effekten und aufwändigen Animationen inszeniert. Fußball wird hier eher als Martial Arts verstanden und dementsprechend zelebriert.

Aber auch in Sachen Story hält sich Rise of New Champions an das Original. Der mitgelieferte Story-Modus erzählt die Geschichte von Tsubasa nach. Und das bedeutet, dass wir das Fußball-Wunderkind von seiner Zeit in der Schulmannschaft beim FC Nankatsu bis hin zur japanischen Nationalmannschaft begleiten.

Captain Tsubasa ist international: Und ja, dadurch sind auch die internationalen Teams aus Super Kickers 2006 mit von der Partie. Karl-Heinz Schneider spielt für das deutsche Team, Jean-Laurent Pierre für die Franzosen und so weiter.

Selbst ist der Fußballstar: Wer aber lieber seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben möchte, darf sich im Episode: New Hero-Modus austoben. Hier erlaubt es uns ein Charaktereditor einen eigenen Superstar zu erstellen, ihn via Trainingseinlagen in verschiedenen Fähigkeiten auszubilden und eine neue Geschichte zu erleben - inklusive Zwischensequenzen im Stil der Anime-Vorlage.

Hier erklären wir euch, wie der alternative Story-Modus funktioniert:

6 2 Mehr zum Thema Captain Tsubasa - Exklusiv: So funktioniert "Episode: New Hero"

Für wen ist Captain Tsubasa: Rise of New Champions interessant?

Klar, wer Fan von Captain Tsubasa ist, der wird wohl auch ein gewisses Grundinteresse an Rise of New Champions haben. Aber auch Spieler, die sich maximal noch an das RTL2-Intro der Serie erinnern können, sollten einen Blick riskieren. Immerhin passiert es nicht mehr allzu oft, dass neben FIFA und PES noch andere Rasensport-Alternativen auf dem Plan stehen. Die Arcade-Action mag hier zwar im Fokus stehen, aber das Fußball-Erlebnis ist trotzdem zu spüren.

Absolute Fußball-Muffel werden mit Captain Tsubasa: Rise of New Champions aber wohl nicht glücklich. Denn auch wenn Entwickler Tamsoft auf ein komplexes Regelwerk und sogar Schiedsrichter verzichtet, sind Kenntnisse der Mannschaftsaufstellung und der individuellen Stärken der Spieler unerlässlich. Wem es am Ende egal ist, ob das Runde nun im Eckigen landet oder nicht, den wird auch das neue Captain Tsubasa-Spiel kaltlassen.

Was gefällt uns, was nicht?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint am 28. August für PS4 und Nintendo Switch. Wir fassen unsere Eindrücke für euch aber schon jetzt in unserer Pro- und Contra-Liste zusammen:

PRO CONTRA sieht mindestens so gut aus wie der Original-Anime die Matches wirken etwas zu langsam Fans kommen voll auf ihre Kosten hoffentlich wiederholen sich Spezialattacken nicht zu oft zwei verschiedene Story-Modi Nostalgie-Dämpfer durch fehlende deutsche Sprachausgabe actionreiche Inszenierung

GamePro-Einschätzung