Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist das neue Angebot der Woche des PlayStation Store. Das Anime-Fußballspiel für die PS4 bekommt ihr bis zum nächsten Mittwoch für 35,99 Euro statt 59,99 Euro und somit 40 Prozent günstiger. Auch die Deluxe Edition ist reduziert, und zwar von 79,99 Euro auf 55,99 Euro. Hier geht's zum Deal:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions statt 59,99€ für 35,99€ im PS Store

Was bietet Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

Zwei Geschichten: Captain Tsubasa bietet gleich zwei Story-Kampagnen, die Anime-typisch vollgestopft sind mit Freundschaften, Rivalitäten und jeder Menge Drama. Die kürzere Tsubasa-Kampagne dauert etwa fünf Stunden und dient der Einführung. In der etwa 15 Stunden langen New-Hero-Kampagne spielen wir dann unseren eigenen Helden und können Dialoge per Multiple-Choice-Antworten führen. Auf den Verlauf der Story, die sich eng an der Anime-Vorlage orientiert, haben diese aber keinen Einfluss.

Spektakuläre Matches: Captain Tsubasa besteht aber natürlich nicht nur aus Story, sondern ist in erster Linie ein Fußballspiel. Auf Realismus wird dabei wie im Anime nicht viel Wert gelegt. Es gibt zahlreiche Spezialaktionen, die mit Blitzen und Zeitlupeneffekten ähnlich spektakulär inszeniert werden wie in einem Fighting Game. Der Look der Vorlage wird dabei hervorragend eingefangen.

Mehr Taktik, weniger Spannung: Bei jeder Spezialaktion verbrauchen wir jedoch Willensstärke, ohne die wir im Zweikampf hoffnungslos unterlegen sind. Dieses System sorgt dafür, dass es bei Captain Tsubasa mehr um Taktik und Ressourcenmanagement geht als um Geschicklichkeit, was zwar weitgehend gut funktioniert, aber auch etwas die Spannung aus dem Spiel nimmt. Das gilt vor allem für den Abschluss, denn wenn wir einen Torhüter mit voller Willenstärke vor uns haben, wissen wir bereits, dass wir kein Tor erzielen können.

33 2 Mehr zum Thema Captain Tsubasa im Test: Fußball-Drama auf bestem RTL2-Niveau

Multiplayer: Wenn ihr die beiden Kampagnen durch habt, könnte ihr mit Captain Tsubasa noch immer eine Menge Spaß im Multiplayer haben, sowohl lokal als auch online. Auch einen Dream-Team-Modus gibt es, in dem ihr eure eigene Mannschaft erstellt und mit euren Lieblingsspielern füllt. Mit dieser könnt ihr dann online Ligaspiele bestreiten und auf- und absteigen.

Fazit: Das Gameplay von Captain Tsubasa: Rise of New Champions macht Spaß, ist aber nicht perfekt. Der Spannung hätte es gut getan, wenn die Entwickler bei aller Taktik dem Zufall etwas mehr Raum gegeben hätten. Das Feeling des Animes kommt aber hervorragend herüber, da das Spiel sich sowohl bei der Inszenierung als auch bei der Story eng an die Vorlage hält. Wenn es euch vor allem um nostalgische Erinnerungen an den Anime geht, ist Captain Tsubasa auf jeden Fall empfehlenswert, zumal auch der Umfang stimmt.

