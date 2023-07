Kickers oder Captain Tsubasa – Welcher Fußball-Anime ist der beste?

Gregor und Tsubasa sind die Helden von Kickers und Captain Tsubasa.

Hinweis zur Umfrage: Mit 'Captain Tsubasa' meinen wir die erste Serien-Adaption von 1983, die in Deutschland als 'Die tollen Fußballstars' ausgestrahlt wurde. 'Captain Tsubasa J', 'Super Kickers 2006 – Captain Tsubasa' und 'Captain Tsubasa' von 2018 spielen sicherlich mit in eure Entscheidung rein, da 'Kickers' aber nie fortgesetzt wurde, geht es uns vor allem um die ersten Folgen, in denen unsere Fußball-Helden noch Schüler sind und am Anfang ihrer Karriere stehen.

Tsubasa und Gregor, zwei leidenschaftliche Fußballer unserer Kindheit

Aoashi, Blue Lock, Shoot! Goa to the Future – Es gibt zwar mittlerweile so einige Sportanime, in denen sich alles um Fußball dreht, zu den besten unter ihnen zählen mit den 'Kickers' (Ganbare! Kickers) und 'Die tollen Fußballstars' (Captain Tsubasa) aber auch heute noch zwei absolute Klassiker.

Vor allem wenn ihr Kinder der 1990er Jahre seid, dürften euch die Kickers rund um den Neuling Gregor sowie Tsubasas Fußballstars vertraut sein. Die beiden Anime-Serien liefen damals auf Tele 5 beziehungsweise RLT 2 und waren damit für viele ein fester Bestandteil des Alltags, ja vielleicht sogar der entscheidende Grund dafür, selbst mit dem Ball herumzukicken.

Doch auch wenn sich die Handlung der beiden Anime-Serien stark ähnelt – denn sowohl Gregor als auch Tsubasa versuchen als fußballvernarrte Schüler auf dem Platz ihr bestes zu geben und eine Mannschaft zu formen – habt ihr sicherlich einen Liebling.

Immerhin spielen auch andere Aspekte wie die Mannschaftskameraden, Kontrahenten oder das Intro eine Rolle. Außerdem konzentriert sich Tsubasa gezielt auf seine Karriere als Profi-Spieler, was der Serie ebenfalls einen etwas anderen Vibe verleiht.

Stimmt also fleißig mit ab, welchen der beiden Fußball-Anime ihr besser findet. Verratet uns die Gründe für eure Wahl auch gerne in den Kommentaren. Habt ihr vielleicht einen Lieblingscharakter? Verratet es uns!

Vielen Dank für's mitmachen!