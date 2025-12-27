Schnappt euch die wohl beste Pokémon-Alternative jetzt gratis - ihr habt aber nur wenige Stunden Zeit

83 Punkte auf Metacritic, 85 Punkte auf Open Critic - Die im Jahr 2023 veröffentlichte Pokémon-Alternative Cassette Beasts bekommt ihr jetzt kostenlos bei Epic.

Linda Sprenger
27.12.2025 | 18:13 Uhr

Mit Cassette Beasts haben Game Freaks Pokemon-RPGs vor Jahren ordentlich Konkurrenz erhalten.

Vor Weihnachten ist Epics alljährliche Gratis-Aktion gestartet. Im Zuge dessen bekommt ihr jeden Tag ein kostenloses PC-Spiel (stets ab 17 Uhr deutscher Zeit). Dieses Mal könnt ihr euch über eine gefeierte Pokémon-Alternative freuen, nämlich Cassette Beasts. Das RPG steht auf Open Critic bei satten 85 Punkten.

Das aktuelle Gratis-Spiel im Überblick:

  • Spiel: Cassette Beasts
  • Wo? Epic Games Store (PC)
  • Preis: kostenlos (regulär 17,99 Euro)
  • Angebot gültig bis: 28. Dezember 2025 um 17 Uhr

So spielt sich Cassette Beasts

Video starten 1:08 Cassette Beasts - Die Pokémon-Alternative im Trailer

Mit einem Metascore von 83 Punkten und einem durchschnittlichen Punktzahl von 85 auf Open Critic gilt Cassette Beasts als eine der besten Pokémon-Alternativen überhaupt. Auf Metacritic schneidet das Rollenspiel sogar besser ab als Pokémon Karmesin und Purpur.

Das im November 2022 veröffentlichte Open World-Abenteuer von Game Freak konnte dort nämlich nur einen Durchschnittswert von 72 erreichen – Hauptkritikpunkt ist unter anderem die maue Technik.

Nun aber zu Cassette Beasts, worum geht es überhaupt? Der Indie-Titel von Bytten Studio lässt euch wie im letzten Hauptableger von Game Freaks Pokémon-Reihe eine offene Spielwelt alias Neu Wirral erkunden und rundenbasierte Kämpfe mit zahlreichen unterschiedlichen Monsterchen austragen.

So weit so bekannt. In "CB" haltet ihr eure Biester allerdings nicht in Pokébällen gefangen, sondern speichert sie auf Kassetten. Es ist ebenfalls möglich zwei Monster zu einem neuen zu fusionieren, eine Prise Dragon Ball schmecken wir also ebenfalls heraus.

Was wird gelobt? Insbesondere das fantastische Kampfsystem und die offene Spielwelt. God is a Geek schreibt hierzu folgendes:

Cassette Beasts ist das beste Monster-Sammelspiel, das ich je gespielt habe, mit sensationellen Kämpfen und einer wundervollen Welt zum Erkunden.

TheSixthAxis macht außerdem auf das umfangreiche Endgame sowie den Mod-Support für Cassette Beasts aufmerksam. Oder in anderen Worten: CB ist ein echtes Umfangmonster:

Cassette Beasts ist schlichtweg eines der besten Pokémon-ähnlichen Spiele, die ich je gespielt habe, und ich freue mich schon darauf, es zu 100 % abzuschließen. Da es aber von Anfang an ein riesiges Endgame und Mod-Unterstützung gab, befürchte ich, dass ich mich auf dem Weg dorthin leicht ablenken lassen werde.

Mehr zum Thema
Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker
von Samara Summer
Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker

Cassette Beasts bekommt ihr noch bis morgen um 17 Uhr kostenlos. Zu diesem Zeitpunkt wird die Pokémon-Alternative von einem neuen, bislang noch geheimen, kostenlosen Spiel abgelöst. Alle Infos zur Gratis-Aktion bei Epic findet ihr in unserem oben verlinkten GamePro-Liveticker.

Und nun seid ihr gefragt, liebe Möchtegern-Monstersammler*innen: Welche Pokémon-Alternativen neben Cassette Beasts würdet ihr empfehlen? Lasst es uns gerne in der Kommentarsektion wissen!

