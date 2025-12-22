Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker

Wie bereits in den letzten Jahren gibt's auch 2025 im Epic Games Store rund um Weihnachten jeden Tag ein Gratis-Spiel abzustauben. Die Aktion dürfte bis Anfang Januar andauern. In unserem Live-Ticker halten wir euch über die Veröffentlichungen und Leaks auf dem Laufenden.
Epic Gratis Aktion: Uhrzeit, Spiele, Infos und Leaks im Live-Ticker
Sonntag, 21.12.2025
17:05 Uhr
Heute gibt es Sorry, we're Closed, ein Singleplayer-Surivalhorrorspiel, das sich an alten Klassikern orientiert. So wird auch mit fester Kameraperspektive erkundet. Kämpfe werden allerdings mit Egoansicht bestritten.
Samstag, 20.12.2025
17:00 Uhr
Gratis-Spiel am 20. Dezember ist verfügbar
Das Gratis-Spiel heute ist der Stealth-FPS-Titel Blood West, das Eldritch-Horror mit Western-Setting im Gepäck hat. Ihr könnt es euch ab sofort schnappen. Aber zögert nicht so lange, denn morgen um 17 Uhr kommt bereits das nächste Game.
Freitag, 19.12.2025
17:01 Uhr
Gratis-Spiel am 19. Dezember ist verfügbar
Soeben hat Epic das nächste Spiel der aktuellen Gratis-Aktion freigeschaltet. Es ist nicht Desperados 3, sondern die Dating-Sim Eternights. Bis zum 20.12. um 17:00 Uhr könnt ihr den Titel kostenlos herunterladen.
08:53 Uhr
Laut des kürzlich aufgetauchten Leaks soll das heutige Gratis-Spiel Desperados 3 sein.
Spätestens seit gestern ist allerdings klar, dass man dem Leak nicht unbedingt vertrauen sollte. Für den 18. Dezember war nämlich Jurassic World: Evolution 2 vorhergesagt worden – was sich als falsch herausstellte.
Um 17:00 Uhr wissen wir mehr.
08:31 Uhr
Guten Morgen, liebe Leute! Heute erwartet euch bei Epic um 17:00 Uhr bereits das nächste Spiel in der Weihnachts-Gratis-Aktion. Bis dahin könnt ihr euch noch Jotunnslayer: Hordes of Hel sichern.
Donnerstag, 18.12.2025
17:04 Uhr
Nächstes Gratis-Spiel von Epic ist da
Punkt 17:00 Uhr ist das nächste Gratis-Spiel von Epic freigeschaltet worden. Es handelt sich um das Action-Rollenspiel Jotunnslayer: Hordes of Hel. Ab sofort könnt ihr euch den Titel schnappen.
09:28 Uhr
Guten Morgen! Um 17:00 Uhr gibt es heute das nächste Gratis-Spiel bei Epic. Außerdem an dieser Stelle noch einmal der wichtige Reminder, dass ihr nun nicht mehr lange Zeit habt, euch Hogwarts Legacy für umme zu sichern.
Mittwoch, 17.12.2025
16:30 Uhr
Denkt dran: Ihr habt nur noch gute 24 Stunden, um euch Hogwarts Legacy gratis zu sichern. Dann folgt nämlich das nächste Spiel und das Zauber-RPG ist nicht mehr verfügbar.
15:50 Uhr
Das geheimnisvolle Spiel, das ihr euch am 18. Dezember um 17 Uhr schnappen könnt, wird erneut mit weihnachtlichem Geschenkpapier angeteast. Der X/Twitter-Account HXL will außerdem bereits alle Spiele kennen, die ab dem 18. aufschlagen. Demnach wäre als großes Highlight der Open World-Hit Red Dead Redemption 2 dabei.
Allerdings solltet ihr die geleakte Spiele-Liste mit Vorsicht genießen, da sich schwer einschätzen lässt, ob die Quelle tatsächlich über echte Insider-Informationen verfügt. Hier findet ihr eine übersetzte Version des Posts:
Spiele und Aktionszeitraum im Jahr 2024
Hier könnt ihr euch noch mal die komplette Liste der Gratis-Spiele aus dem letzten Jahr anschauen:
- The Lord of the Rings: Return to Moria
- Vampire Survivors
- Astrea: Six-Sided Oracles
- TerraTech
- Wizard of Legend
- Legendärer Status DLC zu Dark and Darker
- Dredge
- Control
- Ghostrunner 2
- Hot Wheels Unleashed
- Kill Knight
- Orcs Must Die! 3
- Redacted
- Sifu
- Kingdom Come Deliverance
- Hell Let Loose
Insgesamt waren das im Jahr 2024 also satte 15 Gratis-Spiele und ein DLC. Los ging es mit den täglichen Spiele-Geschenken am 19. Dezember. Das letzte wurde am 2. Januar 2025 verschenkt. Demnach wäre es gut möglich, dass die Aktion dieses Mal bis zum 1. Januar läuft, erneut ein Donnerstag.
Auf welche Spiele hofft ihr dieses Jahr und was wäre euer Highlight, falls der Leak zutreffen sollte?
