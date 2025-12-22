Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker

Epic schenkt euch wieder jeden Tag ein Spiel.

Wie bereits in den letzten Jahren gibt's auch 2025 im Epic Games Store rund um Weihnachten jeden Tag ein Gratis-Spiel abzustauben. Die Aktion dürfte bis Anfang Januar andauern. In unserem Live-Ticker halten wir euch über die Veröffentlichungen und Leaks auf dem Laufenden.

Hinweis: Wir haben diesen Artikel noch einmal neu für euch angelegt, da sich bei unserem urpsrünglichen Artikel ein technischer Fehler eingeschlichen hat.

Epic Gratis Aktion: Uhrzeit, Spiele, Infos und Leaks im Live-Ticker

17:05 Uhr Heute gibt es Sorry, we're Closed, ein Singleplayer-Surivalhorrorspiel, das sich an alten Klassikern orientiert. So wird auch mit fester Kameraperspektive erkundet. Kämpfe werden allerdings mit Egoansicht bestritten.

17:00 Uhr Gratis-Spiel am 20. Dezember ist verfügbar Das Gratis-Spiel heute ist der Stealth-FPS-Titel Blood West, das Eldritch-Horror mit Western-Setting im Gepäck hat. Ihr könnt es euch ab sofort schnappen. Aber zögert nicht so lange, denn morgen um 17 Uhr kommt bereits das nächste Game. 1:41 91 Prozent positiv auf Steam: Singleplayer-Hit im Setting von Hunt Showdown ist jetzt final draußen Autoplay

17:04 Uhr Nächstes Gratis-Spiel von Epic ist da Punkt 17:00 Uhr ist das nächste Gratis-Spiel von Epic freigeschaltet worden. Es handelt sich um das Action-Rollenspiel Jotunnslayer: Hordes of Hel. Ab sofort könnt ihr euch den Titel schnappen. 09:28 Uhr Guten Morgen! Um 17:00 Uhr gibt es heute das nächste Gratis-Spiel bei Epic. Außerdem an dieser Stelle noch einmal der wichtige Reminder, dass ihr nun nicht mehr lange Zeit habt, euch Hogwarts Legacy für umme zu sichern.

16:30 Uhr Denkt dran: Ihr habt nur noch gute 24 Stunden, um euch Hogwarts Legacy gratis zu sichern. Dann folgt nämlich das nächste Spiel und das Zauber-RPG ist nicht mehr verfügbar. 15:50 Uhr Das geheimnisvolle Spiel, das ihr euch am 18. Dezember um 17 Uhr schnappen könnt, wird erneut mit weihnachtlichem Geschenkpapier angeteast. Der X/Twitter-Account HXL will außerdem bereits alle Spiele kennen, die ab dem 18. aufschlagen. Demnach wäre als großes Highlight der Open World-Hit Red Dead Redemption 2 dabei. Allerdings solltet ihr die geleakte Spiele-Liste mit Vorsicht genießen, da sich schwer einschätzen lässt, ob die Quelle tatsächlich über echte Insider-Informationen verfügt. Hier findet ihr eine übersetzte Version des Posts: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Spiele und Aktionszeitraum im Jahr 2024

Hier könnt ihr euch noch mal die komplette Liste der Gratis-Spiele aus dem letzten Jahr anschauen:

The Lord of the Rings: Return to Moria

Vampire Survivors

Astrea: Six-Sided Oracles

TerraTech

Wizard of Legend

Legendärer Status DLC zu Dark and Darker

Dredge

Control

Ghostrunner 2

Hot Wheels Unleashed

Kill Knight

Orcs Must Die! 3

Redacted

Sifu

Kingdom Come Deliverance

Hell Let Loose

Insgesamt waren das im Jahr 2024 also satte 15 Gratis-Spiele und ein DLC. Los ging es mit den täglichen Spiele-Geschenken am 19. Dezember. Das letzte wurde am 2. Januar 2025 verschenkt. Demnach wäre es gut möglich, dass die Aktion dieses Mal bis zum 1. Januar läuft, erneut ein Donnerstag.

Auf welche Spiele hofft ihr dieses Jahr und was wäre euer Highlight, falls der Leak zutreffen sollte?