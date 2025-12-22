Live

Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker

Im Epic Games Store findet auch in diesem Jahr wieder eine Gratis-Aktion zu Weihnachten statt. Wir informieren euch immer pünktlich über das aktuelle Game und Leaks.

Samara Summer
22.12.2025 | 10:47 Uhr

Epic schenkt euch wieder jeden Tag ein Spiel.

Wie bereits in den letzten Jahren gibt's auch 2025 im Epic Games Store rund um Weihnachten jeden Tag ein Gratis-Spiel abzustauben. Die Aktion dürfte bis Anfang Januar andauern. In unserem Live-Ticker halten wir euch über die Veröffentlichungen und Leaks auf dem Laufenden.

Hinweis: Wir haben diesen Artikel noch einmal neu für euch angelegt, da sich bei unserem urpsrünglichen Artikel ein technischer Fehler eingeschlichen hat.

Epic Gratis Aktion: Uhrzeit, Spiele, Infos und Leaks im Live-Ticker

Sonntag, 21.12.2025

17:05 Uhr

Heute gibt es Sorry, we're Closed, ein Singleplayer-Surivalhorrorspiel, das sich an alten Klassikern orientiert. So wird auch mit fester Kameraperspektive erkundet. Kämpfe werden allerdings mit Egoansicht bestritten.

Samstag, 20.12.2025

17:00 Uhr

Gratis-Spiel am 20. Dezember ist verfügbar

Das Gratis-Spiel heute ist der Stealth-FPS-Titel Blood West, das Eldritch-Horror mit Western-Setting im Gepäck hat. Ihr könnt es euch ab sofort schnappen. Aber zögert nicht so lange, denn morgen um 17 Uhr kommt bereits das nächste Game.

Video starten 1:41 91 Prozent positiv auf Steam: Singleplayer-Hit im Setting von Hunt Showdown ist jetzt final draußen

Freitag, 19.12.2025

17:01 Uhr

Gratis-Spiel am 19. Dezember ist verfügbar

Soeben hat Epic das nächste Spiel der aktuellen Gratis-Aktion freigeschaltet. Es ist nicht Desperados 3, sondern die Dating-Sim Eternights. Bis zum 20.12. um 17:00 Uhr könnt ihr den Titel kostenlos herunterladen.

Video starten 1:39 Eternights - Verprügelt Monster und geht auf Dates in dieser wilden Mischung - Verprügelt Monster und geht auf Dates in dieser wilden Mischung

08:53 Uhr

Laut des kürzlich aufgetauchten Leaks soll das heutige Gratis-Spiel Desperados 3 sein.

Spätestens seit gestern ist allerdings klar, dass man dem Leak nicht unbedingt vertrauen sollte. Für den 18. Dezember war nämlich Jurassic World: Evolution 2 vorhergesagt worden – was sich als falsch herausstellte.

Um 17:00 Uhr wissen wir mehr.

08:31 Uhr

Guten Morgen, liebe Leute! Heute erwartet euch bei Epic um 17:00 Uhr bereits das nächste Spiel in der Weihnachts-Gratis-Aktion. Bis dahin könnt ihr euch noch Jotunnslayer: Hordes of Hel sichern.

Video starten 1:12 Jotunnslayer: Hordes of Hel - Das Action-Rollenspiel begeistert auf Steam schon im Early Access

Donnerstag, 18.12.2025

17:04 Uhr

Nächstes Gratis-Spiel von Epic ist da

Punkt 17:00 Uhr ist das nächste Gratis-Spiel von Epic freigeschaltet worden. Es handelt sich um das Action-Rollenspiel Jotunnslayer: Hordes of Hel. Ab sofort könnt ihr euch den Titel schnappen.

09:28 Uhr

Guten Morgen! Um 17:00 Uhr gibt es heute das nächste Gratis-Spiel bei Epic. Außerdem an dieser Stelle noch einmal der wichtige Reminder, dass ihr nun nicht mehr lange Zeit habt, euch Hogwarts Legacy für umme zu sichern.

Mittwoch, 17.12.2025

16:30 Uhr

Denkt dran: Ihr habt nur noch gute 24 Stunden, um euch Hogwarts Legacy gratis zu sichern. Dann folgt nämlich das nächste Spiel und das Zauber-RPG ist nicht mehr verfügbar.

15:50 Uhr

Das geheimnisvolle Spiel, das ihr euch am 18. Dezember um 17 Uhr schnappen könnt, wird erneut mit weihnachtlichem Geschenkpapier angeteast. Der X/Twitter-Account HXL will außerdem bereits alle Spiele kennen, die ab dem 18. aufschlagen. Demnach wäre als großes Highlight der Open World-Hit Red Dead Redemption 2 dabei.

Allerdings solltet ihr die geleakte Spiele-Liste mit Vorsicht genießen, da sich schwer einschätzen lässt, ob die Quelle tatsächlich über echte Insider-Informationen verfügt. Hier findet ihr eine übersetzte Version des Posts:

Spiele und Aktionszeitraum im Jahr 2024

Hier könnt ihr euch noch mal die komplette Liste der Gratis-Spiele aus dem letzten Jahr anschauen:

  • The Lord of the Rings: Return to Moria
  • Vampire Survivors
  • Astrea: Six-Sided Oracles
  • TerraTech
  • Wizard of Legend
  • Legendärer Status DLC zu Dark and Darker
  • Dredge
  • Control
  • Ghostrunner 2
  • Hot Wheels Unleashed
  • Kill Knight
  • Orcs Must Die! 3
  • Redacted
  • Sifu
  • Kingdom Come Deliverance
  • Hell Let Loose

Insgesamt waren das im Jahr 2024 also satte 15 Gratis-Spiele und ein DLC. Los ging es mit den täglichen Spiele-Geschenken am 19. Dezember. Das letzte wurde am 2. Januar 2025 verschenkt. Demnach wäre es gut möglich, dass die Aktion dieses Mal bis zum 1. Januar läuft, erneut ein Donnerstag.

Auf welche Spiele hofft ihr dieses Jahr und was wäre euer Highlight, falls der Leak zutreffen sollte?

