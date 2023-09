Castlevania Nocturne: Release, Story, Folgen, Trailer und weitere Infos zum Netflix-Anime

Richter Belmont ist der Protagonist in Castlevania Nocturne.

Nach dem Erfolg der ersten animierten Castlevania-Serie auf Netflix folgt mit Castlevania Nocturne ein Spin-off. Was es über den blutigen Dark Fantasy-Anime basierend auf der Videospielreihe zu wissen gibt, fassen wir aufgeteilt in den folgenden Kategorien zusammen:

Hinweis: Dieser Artikel dient als Übersicht zur Serie. Gibt es entsprechende Neuigkeiten, aktualisieren wir ihn.

Wo kann ich Castlevania Nocturne streamen?

Project 51 Productions und Powerhouse Animationen haben Castlevania Nocturne für Netflix produziert. Aus diesem Grund wird der Anime exklusiv beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen sein.

Gibt es eine deutsche Synchronisation?

Ja. Castlevania Nocturne kann komplett in deutscher Sprache geschaut werden.

Wann startet die Castlevania-Serie auf Netflix?

In Deutschland startet Castlevania Nocturne am 28. September 2023 um 9:00 Uhr auf Netflix.

Wie viele Folgen hat Staffel 1?

Die erste Staffel umfasst 8 Folgen. Jede Folge dauert ungefähr 25 Minuten.

Erscheinen alle Folge direkt zum Release?

Ja, wie so oft, gibt es bei einem Netflix-Release wieder etwas zu bingen. So werden alle acht Folgen am Releasetag beim Service verfügbar sein.

Bekommt Castlevania Nocturne eine Staffel 2?

Eine zweite Staffel wurde noch nicht offiziell bestätigt. Es dürfte vom Erfolg der ersten Staffel abhängen, ob Netflix nachlegt.

Worum geht es in Castlevania Nocturne?

Im Jahr 1792 hat in Frankreich die Französische Revolution ihren Höhepunkt erreicht. Die Aristokratie und ein machthungriger Vampirherrscher haben sich verbündet, um mit einer Armee aus Vampiren und Monstern die Revolution niederzuschlagen und die Menschen zu unterdrücken. Um das zu verhindern, bittet die Zauberin Annette Richter Belmont um Hilfe.

Wer ist Richter Belmont?

Richter Belmont ist der Nachkomme einer Vampirjäger-Familie. In der Netflix-Serie Nocturne übernimmt er die Hauptrolle und muss qualvoll den Tod seiner Mutter miterleben.

Seinen ersten Auftritt hatte er im Videospiel Castlevania: Rondo of Blood und könnte manchen bekannt vorkommen als Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate.

Trailer zu Castlevania Nocturne

2:30 Castlevania: Nocturne - Die Netflixserie enthüllt endlich ihren Release mit erstem richtigen Trailer

Die erste Castlevania-Serie auf Netflix: Die vorangegangene Netflix-Serie von 2017, die schlicht auf den Namen Castlevania hört, umfasst vier Staffeln und lässt sich vollständig über Netflix streamen. Die Geschichte handelt von Richter Belmont Vorfahre Trevor Belmont, der sich mit der Magierin Sypha und Draculas Sohn Alucard zusammentut, um den Vampirgraf Dracula und seine Arme zu bekämpfen.