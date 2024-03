Nur 2,99€ im eShop: Dieses großartige Open World-RPG mit Koop gibt's gerade zum Schnäppchenpreis

Cat Quest 2 gibt's gerade besonders günstig im Nintendo eShop.

Im eShop von Nintendo gibt es aktuell wieder einen großen Sale, bei dem ihr über 1500 Spiele zu reduzierten Preisen abstauben könnt. Damit ihr euch nicht durch dutzende Seiten an Angeboten wühlen müsst, haben wir uns in den Shop gestürzt und mal wieder ein Highlight für euch rausgefischt. Diesmal wollen wir euch ein putziges RPG ans Herz legen, in dem ihr als Katze spielt.

Um dieses Angebot im Nintendo eShop geht es:

Spiel : Cat Quest 2

: Angebotspreis: 2,99 Euro

2,99 Euro regulärer Preis: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent)

14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent) Bis wann ist das Angebot gültig? Bis zum 15. April 2024

Das ist Cat Quest 2

1:07 Cat Quest 2: Trailer zur Fortsetzung des putzigen Open World-RPGs, in dem ihr zur Katze werdet

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Erstveröffentlichung: 24. September 2019

24. September 2019 Metacritic-Wertung: 77 für die Switch-Version

Darum geht's: Cat Quest 2 ist der Nachfolger des putzigen Open World-Rollenspiels, in dem ihr als Katze unterwegs seid. Dabei bereist ihr nicht nur das Katzen-Königreich Felingrad, sondern diesmal auch das Hunde-Reich Lupus. Ihr spielt dabei die enthronten Könige beider Reiche und müsst euch zusammenraufen, um euren rechtmäßigen Platz zurückzuerobern.

Entsprechend könnt ihr auch zwischen eurem Katzen- und Hunde-Charakter hin und her wechseln – oder ihr lasst die zweite Rolle von einem oder einer Freund*in übernehmen. Cat Quest 2 bietet nämlich auch einen Koop-Modus für zwei Personen.

Gemeinsam erkundet ihr die 2D-Welt des Spiels, erledigt Nebenmissionen, durchstreift Dungeons und stellt euch knackigen Kämpfen. Obwohl die Optik nämlich durchweg putzig aussieht, haben es die actionlastigen Kämpfe durchaus in sich und fordern euch einiges ab.

In bester Hack and Slay-Manier im Stile von Diablo 3 prügeln wir uns so durch die Welt. Der zweite Teil bringt dabei noch einmal neue Waffenarten, Zaubersprüche und passive Fähigkeiten, um für mehr Abwechslung zu sorgen.

Mehr zum Spiel lest ihr auch im GamePro-Test:

Pro und Kontra: Cat Quest 2 ist weniger komplex als andere Vertreter des Genres und damit recht zugänglich, die Kämpfe könnten allerdings für Neulinge doch etwas zu fordernd sein. Auch bei der Story braucht ihr keine großen Überraschungen erwarten – dafür umso mehr katzige Wortwitze.

Sucht ihr einfach nur nach einem putzigen Koop-Abenteuer und habt Lust, die große Spielwelt zu ekrunden, lohnt sich Cat Quest 2 aber allemal.