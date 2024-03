Nur 1,99€ im PS Store: Meinen liebsten Shooter aller Zeiten gibt's jetzt mit 90% Rabatt - und die Singleplayer-Kampagne allein ist den Kauf wert

Titanfall 2 bekommt ihr gerade besonders günstig für PS4/PS5.

Im aktuellen Sale im PlayStation Store gibt es wieder so einige lohnenswerte Angebote. Darunter ist auch wieder ein Spiel, dass unserer bescheidenen Meinung nach eigentlich jeder Shooter-Fan gespielt haben sollte. Denn es hat nicht nur einen spaßigen Multiplayer, sondern auch eine der besten Singleplayer-Kampagnen des ganzen Genres.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel : Titanfall 2

: Angebotsreis : 1,99 Euro

: 1,99 Euro regulärer Preis: 19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von satten 90 Prozent)

19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von satten 90 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Ihr könnt euch das Spiel noch bis zum 28. März um 00:59 Uhr deutscher Zeit zum reduzierten Preis schnappen.

Seid ihr auf der Suche nach weiteren lohnenswerten Deals im aktuellen PlayStation Store-Sale?

Darum lohnt sich Titanfall 2

1:51 Titanfall 2 - Story-Trailer zur Singleplayer-Kampagne

Genre : Shooter

: Shooter Erstveröffentlichung: 28. Oktober 2016

28. Oktober 2016 GamePro-Wertung: 88

Darum geht's: Die Titanfall-Reihe von Entwickler Respawn mag zwar eher für ihre Multiplayer-Schlachten mit riesigen Mechas bekannt sein, aber selbst wenn ihr an Mehrspieler-Modi nicht interessiert sein solltet, können wir euch das Spiel allein schon dank der großartigen Story-Kampagne empfehlen, die ihr ganz alleine zockt.

Obwohl, so richtig allein seid ihr dabei auch nicht! Als Pilot Cooper begebt ihr euch nämlich mit eurem Mecha BT auf eine halsbrecherische Mission. Eure Aufgabe: Eine böse Mega-Corporation davon abhalten, eine Massenvernichtungswaffe einzusetzen. BT ist dabei nicht einfach nur eine Maschine, sondern hat seine eigene KI, was für einige witzige, aber auch ziemlich emotionale Momente in der Story sorgt.

Abseits der Charaktere ist der Plot zwar eher Standard-Kost, aber was die Kampagne von Titanfall 2 so außergewöhnlich macht, ist auch vielmehr die Inszenierung und das Gameplay. Besonders die spielerische Abwechslung ist hier großartig, immer wieder bekommen wir Waffen oder Gadgets, die wir nur in einem einzigen Kapitel benutzen.

Ein Gadget lässt uns etwa Zeitsprünge machen – wenn wir dann an Wänden entlanglaufen, während ein Inferno unter uns brennt und wir im richtigen Moment die Zeitlinie wechseln, um ein Hindernis zu umgehen, fühlt sich das schon verdammt gut an.

Mehr Infos zum Spiel gibt's auch im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Titanfall 2 im Test - Fast nichts zu Mech-ern von Mirco Kämpfer

Auch für Multiplayer-Fans: Lange Zeit hatte der Multiplayer-Modus von Titanfall 2 starke Probleme mit Hackern und DDoS-Angriffen. 2023 veröffentlichte Respawn dann noch ein offizielles Update, um die Matchmaking- und Disconnect-Probleme zu beheben. Der Multiplayer bietet zahlreiche Maps und sowohl PvP- als auch PvE-Modi. Die sieben Titan-Klassen haben dabei jede ihre eigene Ausrüstung, die sich für unterschiedliche Spielstile anbieten.