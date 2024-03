Nur 3,99€ im PS Store: Mein allerliebstes Koop-Spiel aller Zeiten gibt's jetzt richtig günstig - holt es unbedingt nach!

Müsste ich die besten Koop-Spiele aller Zeiten möglichst objektiv bewerten, würde Unravel 2 nicht einmal auf Platz 1 landen – der ist It Takes Two vorbehalten. Aber dennoch ist Unravel 2 die Koop-Erfahrung, mit der ich persönlich am allermeisten Spaß hatte.



Ich habe einfach zu schöne Erinnerungen daran, wie ich mich mit meiner Koop-Partnerin durch die märchenhafte Welt geschwungen habe. Etwa wie wir die ersten "Aha!"-Momente bei einigen Rätseln hatten oder geflucht haben, als wir von einem Fisch gefressen oder bei einer der durchaus knackigen optionalen Challenges von Elektrizität geröstet wurden.



Auch wenn es nicht mit der puren spielerischen Vielfalt eines It Takes Two mithalten kann, war Unravel 2 einfach zuerst da und hatte sich den Platz als bestes Koop-Erlebnis in meinem Herzen schon gesichtert.