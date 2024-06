Chained Together ist das brutalste Koop-Spiel aller Zeiten - Machen eure Mitspieler Fehler, dann habt ihr ebenfalls Pech

In Chained Together könnt ihr eure Freunde zum Aufstieg aus der Hölle mitnehmen - eine gute Portion Geduld und Frustresistenz empfehlen sich ebenfalls für eure gemeinsame Reise!

Von null anfangen und einen Berg an Herausforderungen bewältigen, um vom Gipfel des Erfolgs auf die ereignisreiche Reise dahin zurückzublicken: Das ist eine Faszination, die wir und wahrscheinlich auch einige von euch teilen.



Nach den viralen Hits Getting Over It und Only Up folgt nun Chained Together, das aus dem metaphorischen Aufstieg über die eigenen Grenzen eine echte Kletterpartie macht. Chainted Together frischt die bekannte Formel mit einer neuen spielerischen Komponente auf.

Chained Together ist der ultimative Test für eure Freundschaften

1:28 Im Koop-Spiel Chained Together seid ihr und eure Freunde unzertrennlich - und das ist ein Problem

Darum geht es: Chained Together reiht sich in die Gruppe von Spielen ein, in denen ihr nach oben klettern müsst. Hier ist es euer Ziel, mit dem Aufstieg die Hölle zu verlassen. Die Prämisse ist also simpel, aber auch motivierend und nachvollziehbar.

Anders als in den meisten ähnlichen Spielen, müsst ihr die Kletterpartie nicht allein antreten, dürft es auf Wunsch aber natürlich trotzdem machen. Die Einstiegshürde ist mit dem aktuellen Preis von 4,99 Euro immerhin sehr tief.

Am unterhaltsamsten wird’s aber, wenn ihr eure Freund*innen mitnehmt. Chained Together könnt ihr nämlich mit bis zu drei weiteren Spieler*innen zocken. Dann werdet ihr mit unzerstörbaren Ketten verbunden, sodass ihr ein gemeinsames Schicksal teilt. Wir haben das für euch in einem Instagram-Reel zusammengefasst:

Weil ihr alle wortwörtlich aneinandergekettet seid, müsst ihr die nächsten Schritte gut absprechen. Ein unaufmerksamer Sprung hier, ein verpasster Countdown da und der Spaß geht von vorne los. Da stellt sich uns die Frage, wie oft das passieren muss, bis die Fetzen fliegen. Immerhin bringen Rätsel etwas Abwechslung in die Sprungpassagen.

Letztes Jahr ging Only Up viral und hat viele Streamer*innen sowie die Zuschauerschaft mit demselben Prinzip in seinen Bann gezogen.

1:59 Only Up: Der YouTube-Hit im Gameplay-Trailer

Chained Together macht sich nicht als erstes Spiel dieser Art die Multiplayer-Komponente zu Nutzen. Wie schon im Instagram-Reel erwähnt, kam dem unter anderem das Spiel mit den beiden niedlichen Pinguinen Bread & Fred zuvor.

Die Gruppe ist in Bread & Fred in der Regel kleiner als bei Chained Together. Trotzdem können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass dies nicht unbedingt zu einem harmonischeren Erlebnis führt.

Jetzt sind wir neugierig: Habt ihr Chained Together bereits mit euren Freund*innen zusammen gespielt?