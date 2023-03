Chelsea – Dortmund live: Champions League Achtelfinale exklusiv bei Amazon Prime schauen

Das Champions-League-Achtelfinale zwischen Chelsea und Dortmund könnt ihr heute Abend live nur bei Amazon Prime Video sehen.

Das Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund könnt ihr am heute Abend live exklusiv bei Amazon Prime Video sehen. Dazu braucht ihr nur eine normale Prime-Mitgliedschaft, es fallen keine Extrakosten an. Das Hinspiel hat der BVB mit 1:0 gewonnen. Die Chancen stehen also ganz gut, dass Dortmund den Einzug ins Viertelfinale schafft, aber entschieden ist noch lange nichts. Hier kommt ihr direkt zum Stream:

Anpfiff ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt aber schon um 20 Uhr. Als Experten sind diesmal Matthias Sammer, Mario Gomez und Tabea Kemme eingeladen.

Mehr Champions League bei Amazon Prime: Amazon hat sich auch dieses Jahr wieder die exklusiven Übertragungsrechte an ausgewählten Dienstagsspielen der Champions League gesichert, und zwar bis zum Halbfinale. Die nächste Partie steht bereits fest: Am 14. März könnt ihr das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und RB Leipzig live sehen. Das Hinspiel endete 1:1, es könnte also ein spannendes Duell bevorstehen. Mehr über die Champions-League-Übertragungen bei Amazon Prime Video erfahrt ihr hier:

Amazon Prime Video 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Mitglied bei Amazon Prime seid, könnt ihr trotzdem das Champions-League-Spiel sehen, ohne bezahlen zu müssen. Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Diese liefert euch noch viele weitere Vorteile. So könnt ihr euch tausende Filme und Serien auf Prime Video ansehen, bekommt kostenlose eBooks mit Prime Reading und kostenlose PC-Spiele über Prime Gaming. Außerdem gibt es Gratis-Premiumversand. Hier findet ihr alle wichtigen Infos:

Dabei solltet ihr aber nicht vergessen, dass sich das Testabo automatisch zum Normalpreis von 8,99€ im Monat verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 30 Tage kündigt. Falls ihr das Abo sowieso behalten wollt, könnt ihr übrigens auch ein Jahresabo für 89,90€ abschließen. Dadurch bekommt ihr also quasi zwei Monate geschenkt.