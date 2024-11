Civilization 7 - Release, Plattformen, alle Zivilisationen und die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Wir fassen für euch alles Wichtige zum neuen Civilization zusammen.

2025 könnte ein ganz fantastisches Jahr für alle Strategiefans unter euch werden. Uns erwartet nämlich nicht nur ein neues Anno, sondern auch ein frischer Teil von Sid Meier's "nur noch 5 Minuten"-Zeitfresser, die schon in der Vergangenheit für manche durchzockte Nächte gesorgt haben.

Damit ihr alles Wichtige zu Civilization 7 kompakt an einem Ort habt, haben wir für euch nochmal die interessantesten Infos zusammengefasst.

Eine wichtige Info: Sobald Entwickler Firaxis in den kommenden Wochen bis zum Release weitere spannende Infos zu Civ 7 enthüllt, werden wir den Artikel natürlich entsprechend aktualisieren. Ihr seid auf GamePro also immer auf dem aktuellen Stand.

Release: Wann erscheint Civilization 7?

Das genaue Release-Datum ist der 11. Februar 2025

Vorabzugang dank Early Access: Wie mittlerweile nahezu üblich, könnt ihr durch Vorbestellung bzw. den Kauf der Deluxe Edition (99,99€) und der Gründer Edition (129,99€), schon wenige Tage früher starten. Der Start des Early Access ist demnach der 06. Februar.

Für einen ersten kurzen Blick ins Spiel könnt ihr euch hier den Ankündigunstrailer anschauen:

2:01 Civilization 7 zeigt erstmals richtiges Gameplay und das macht Lust auf eine Runde mehr!

Plattformen: Erscheint Civilization 7 für Konsolen und PC?

Bestätigte Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC

Civilization 7 geht denselben Weg wie Anno 117 geht und erscheint im Februar nicht nur für PC, sondern zeitgleich auch für alle anderen Plattformen. Und das ist mit Blick auf den Vorgänger eine richtig coole Neuerung, speziell für Konsoleros.

Wir erinnern uns: Civ 6 konnten wir ganze zwei Jahre nur auf PC spielen, ehe dann eine Version für die Switch und ein Jahr später die Portierung auf PS4 und Xbox One folgte.

Hat Civilization 7 Cross-Play und Cross-Progression?

JA zu beidem! Um beide Features zu nutzen, benötigt ihr lediglich ein 2K-Konto.

Eine Einschränkung gibt es jedoch, falls ihr euch die Switch-Version holt. Hier wird es wahrscheinlich keine Karten der Größe "Standard" und höher geben.

Multiplayer: Die genaue Spieleranzahl

Auf PlayStation, Xbox und PC: Im Zeitalter der Antike und im Zeitalter der Entdeckung könnt ihr zusammen mit bis zu 5 Spieler*innen zocken, im Zeitalter der Moderne mit bis zu 8 Spieler*innen.

Im Zeitalter der Antike und im Zeitalter der Entdeckung könnt ihr zusammen mit bis zu 5 Spieler*innen zocken, im Zeitalter der Moderne mit bis zu 8 Spieler*innen. Auf Nintendo Switch: Hier sind es im Zeitalter der Antike und im Zeitalter der Entdeckung bis zu 4 Spieler*innen, im Zeitalter der Moderne bis zu 6 Spieler*innen.

Alle Zivilisationen aus Civilization 7

Kommen wir beim Gameplay zunächst zum Wichtigsten, den Zivilisationen. In Civilization 7 werden alle Zivilisationen in drei Zeitalter unterteilt: Antike, Zeitalter der Entdeckung und Moderne.

Nachfolgend führen wir euch alle Zivilisationen samt ihrer einzigartigen Fähigkeit auf:

Zivilisationen der Antike

Aksum Erhöhtes Gold bei Ressourcen

Ägypten Erhöhte Produktion an schiffbaren Flüssen

Griechenland Erhöhter Einfluss pro Runde auf den Palast

Han-China Zusätzliche Bevölkerung

Khmer Stadtbezirke an Flüssen entfernen nicht die ursprünglichen Erträge des jeweiligen Feldes

Maurya Indien Wahl eines zusätzlichen Pantheons

Maya Der Palast erhält Wissenschaft für benachbarte Vegetations-Geländefelder

Mississippi-Reich Alle Gebäude erhalten einen Nahrungsmittelbonus für angrenzende Ressourcen

Persien Infanterie-Einheiten haben beim Angreifen eine erhöhte Kampfstärke

Rom Fügt Kultur in Bezirken der Hauptstadt und Gemeinden hinzu



Die Maya sind eine von insgesamt zehn Zivilisationen, die ihr in der Antike spielt.

Zivilisationen im Zeitalter der Entdeckung

Abbasiden-Kalifat Erhalte Gold für jede Landbevölkerung der Stadt, wenn du einen Spezialisten erstellst

Chola Indien Erhalte einen zusätzlichen Handelsweg durch Handelsabkommen

Hawaii Erlange jedes Mal, wenn eine Siedlung auf ein maritimes Geländefeld expandiert, Kultur. Erhöhte Zufriedenheit für Fischerboote

Inka Berg-Geländefelder können bewirtschaftet werden. Erhalte auf Bergen zusätzliche Nahrung und Produktion

Majapahit Alle Städte außer der Hauptstadt erhalten ein erhöhtes Spezialistenlimit. Nach dem Zeitalter der Erkundung wird die Erhöhung ungültig und die Spezialisten werden inaktiv, bis du das Spezialistenlimit erneut erhöhst

Ming-China Erhöhte Wissenschaft in der Hauptstadt. Erhält weniger Wissenschaft pro Runde für jede eingesetzte Sozialpolitik

Mongolei Wenn du eine gegnerische Siedlung eroberst, erhältst du die stärkste Kavallerieeinheit, die du derzeit ausbilden kannst, aber geringere Produktion bei der Ausbildung von Siedlern. Erhalte einen Siegpunkt für den Non-Sufficit-Orbis-Sieg für kontrollierte Siedlungen in den fernen Ländern und eroberte Siedlungen in der Heimat

Normannen Landeinheiten erhalten zu Wasser erhöhte Fortbewegung und Landeinheiten nahe der Küste erhalten erhöhte Kampfstärke

Shawnee Siedlungen, die angrenzend an schiffbare Flüsse gebaut werden, erhalten erhöhte Nahrung auf Fluss-Geländefeldern, aber Städte, die nicht angrenzend an einen schiffbaren Fluss gebaut wurden, erhalten weniger Nahrung

Spanien Erhöhte Gold-Effizienz bei der Umwandlung einer Gemeinde in eine Stadt, stärker erhöht in fernen Ländern



Auch im Zeitalter der Entdeckung könnt ihr aus 10 Zivilisationen wählen, darunter Hawaii.

Die Zivilisationen der Moderne wurden derweil von Entwickler Firaxis noch nicht enthüllt und werden von uns ergänzt, sobald sie bekannt sind.

Die größten Gameplay-Neuerungen von Civilization 7

Zwar bleibt Civilization seinen Grundfesten als Rundenstrategie-Reihe mit dem markanten Feldersystem treu, davon ab hat sich jedoch einiges getan. Nachfolgend fassen wir für euch die bislang wichtigsten Gameplay-Neuerungen von Civilization 7 zusammen:

Wechsel der Zivilisationen

Starten wir mit der größten Neuerung. Wie ihr es oben in der Liste schon seht, müsst ihr nun im Verlauf einer Partie und den insgesamt drei Zeitaltern zwischen den Zivilisationen wechseln. Ihr spielt so beispielsweise in der Antike erst die Maya und im Zeitalter der Entdeckung später die Inka. Der Wechsel der Zeitalter wird dabei entweder durch absolvierte Runden oder durch erreichte Meilensteine vorangetrieben.

Ganz wichtig! Euer Staatsoberhaupt hingegen bleibt immer gleich und ihr könnt die Oberhäupter mit allen Zivilisationen frei kombinieren.

Wie der Wechsel im Detail funktioniert, erklärt euch Reiner in seiner Video-Vorschau:

15:52 Civilization 7 verrät immer mehr Details - auch zu den vielen Änderungen!

Doch das war es natürlich noch nicht mit den Neuerungen in Civ 7. Hier noch ein paar weitere Punkte, die interessant sind:

Das Distriktsystem gibt es nicht mehr! Eure Städte sind fortan in urbane und in ländliche Hexfelder unterteilt. Dabei werden Ressourcen-Erweiterungen nur auf Landgelände errichtet. Wollt ihr hingegen Stadtgebäude errichten, müsst ihr ländliche Gebiete zunächst in urbane Gebiete umwandeln. Die Handwerker gehören in Civ 7 übrigens der Vergangenheit an.

Eure Städte sind fortan in urbane und in ländliche Hexfelder unterteilt. Dabei werden Ressourcen-Erweiterungen nur auf Landgelände errichtet. Wollt ihr hingegen Stadtgebäude errichten, müsst ihr ländliche Gebiete zunächst in urbane Gebiete umwandeln. Die Handwerker gehören in Civ 7 übrigens der Vergangenheit an. Städte können mit urbanen Feldern nun auch über Flüsse und Meerengen wachsen .

. Jede Zivilisation hat zwei einzigartige Gebäude , die zusammengebaut einen Spezialdistrikt ergeben.

, die zusammengebaut einen Spezialdistrikt ergeben. Neben Städten könnt ihr nun auch Gemeinden erbauen, in den Spezialressourcen abgebaut werden.

Für noch mehr neue Details zu Civilization 7 können wir euch übrigens auch die große Vorschau von GameStar-Kollege Martin Deppe empfehlen:

Soweit die wichtigsten Infos zu Civilization 7. Sobald uns mehr Spannendes erreicht, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und werden euch natürlich auch im GamePro-Test verraten, wie viel Spaß im potenziellen Aufbaustrategie-Hit steckt.

Freut ihr euch schon auf Civ 7 und welche Zivilisation klingt für euch bislang am spaßigsten?