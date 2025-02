Cloudheim für PS5 sieht aus wie ein Koop- und Action-Mix aus Zelda und Valheim, soll noch 2025 kommen

Cloudheim sieht vom Look her ähnlich aus wie die neueren 3D-Zelda-Spiele oder Genshin Impact.

Wenn euch der Sinn nach richtig ausgiebiger Koop-Action mit Fantasy-Einschlag steht, solltet ihr Cloudheim im Auge behalten. Das Open World-Spiel erinnert auf den ersten Blick frappierend an Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, hat bei näherem Hinsehen aber auch einiges zu bieten, das diese Spiele nicht haben. Vor allem der Multiplayer- und Koop-Fokus fällt auf, aber der Mix könnte auch generell für Solo-Fans spannend sein, die sich nach einem neuen Action-RPG sehnen.

Das ist Cloudheim

1:30 Cloudheim: Ankündigungs-Trailer stellt die PS5-Alternative zu Zelda mit Koop-Fokus vor

Autoplay

Wie ihr dem Trailer unschwer entnehmen könnt, stehen bei Cloudheim vor allem Kämpfer gegen diverse Gegner im Fokus. Ihr könnt den kleinen Fieslingen aber nicht nur einfach mit den blanken Fäusten oder euren Waffen den Garaus machen, sondern dafür auch auf Physik-basierte Attacken, wilde Spezialfähigkeiten sowie Kombos einsetzen.

Laut der Beschreibung auf der Steam-Page von Cloudheim könnt ihr unter anderem Säulen auf eure Gegner fallen lassen, sie mit Lassos in einen Tornado hineinziehen oder auf ganz klassische Explosivfässer zurückgreifen.

Fliegende Schildkrötenfestung: Ja, richtig gelesen, es gibt eine fliegende Schildkröte, die sogar als Basis dient. Dort oben habt ihr die Möglichkeit, nach Herzenslust Waffen zu craften, Ausrüstung herzustellen und die Festung auszubauen. Quasi nebenbei dürft ihr auch noch einen Laden führen und es soll auch abseits der Basis jede Menge zu entdecken geben. Ein Teaser deutet sogar darauf hin, dass wir womöglich irgendwann selbst eigene Welten erschaffen können.

Sowohl Koop als auch Singleplayer: Falls ihr euch jetzt schon enttäuscht abwenden wolltet, weil Cloudheim einen so starken Multiplayer-Fokus hat, lasst euch gesagt sein, dass der Titel auch komplett alleine spielbar sein soll.

Wann und wo ist es soweit? Einen genauen Termin hat Cloudheim noch nicht, aber als grober, geplanter Release-Zeitraum wird vom Entwickler und Publisher Noodle Cat Games das Jahr 2025 angegeben. Als Plattformen werden PS5 und PC genannt.

Wie gefällt euch das, was es bisher von Cloudheim zu sehen gibt?