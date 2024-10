CoD Black Ops 6: Alle Kampagnen-Missionen im Überblick - Wie weit bin ich?

Hier findet ihr alle Kampagnen-Missionen von CoD Black Ops 6 in der Übersicht.

Neben dem Multiplayer-Modus und dem Zombies-Koop ist die Story-Kampagne der dritte wichtige Bestandteil von Call of Duty: Black Ops 6. Darin bekommt es das abtrünnnige Agententeam um Frank Woods und Troy Marshall mit einer paramilitärischen Gruppe zu tun und muss eine gewaltige Bedrohung abwenden.

Wer wissen möchte, an welcher Stelle der Kampagne er oder sie ist oder einfach nur einen Überblick über sämtliche Missionen des Story-Modus bekommen möchte, ist hier genau richtig. Unten haben wir alle Einsätze und Missionen aus Call of Duty: Black Ops 6 aufgelistet.

Vorsicht, Spoiler!

Die unten stehende Missionsliste verrät die Namen der Missionen von Black Ops 6, die Rückschlüsse auf die Orte und Arten der Einsätze zulassen. Solltet ihr euch also einige Überraschungen nicht vorwegnehmen wollen, raten wir euch, an dieser Stelle aufhören zu lesen.

Alle Missionen/Kapitel von Call of Duty: Black Ops 6

In der Kampagne von Black Ops 6 erledigt ihr insgesamt 11 Einsätze in unterschiedlichen Teilen der Welt, darunter USA, Irak oder Italien. Hier sind alle Missionen im Überblick:

Läufer schlägt Turm Blutfehde Meistgesucht Jagdsaison Die Wiege Entstehung High Roller Bodenkontrolle Unter dem Radar Trennungsangst Schachmatt

Hinweis: Die letzten beiden Missionen sind in mehrere Abschnitte aufgeteilt (Trennungsangst, Trennungsangst: Lüge und Trennungsangst: Wahrheit sowie Schachmatt, Schachmatt: Detonation und Schachmatt: Schwarzes Meer), und miteinander verwoben.

Ebenfalls wichtig: Zwischen einigen Missionen kehrt das Team zum "Turm" zurück, einem alten Haus in Bulgarien, das als Versteck dient und das mit diversen Upgrades verbessert werden kann. In der Missionsübersicht von Black Ops 6 werden diese Passagen als einzelne Einträge aufgeführt:

Der Turm: Zusammenkunft

Der Turm: Wiedersehen

Der Turm: Versöhnung

Der Turm: Erholung

Der Turm: Kontakt

Der Turm: Verhör

Einen Trailer zur Solo-Kampagne von Modern Warfare 3 könnt ihr euch hier anschauen:

1:44 CoD Black Ops 6-Trailer fasst zusammen, was in den bisherigen Black Ops-Spielen passiert is

Autoplay

Mehr zu Call of Duty: Black Ops 6

Die Kampagne von Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC spielbar. Anders als in den letzten Jahren gab es keinen Early Access für die Kampagne für Vorbesteller*innen, der Start erfolgte also zeitgleich mit dem "normalen" Launch des Shooters.

Welche Mission aus Call of Duty: Black Ops 6 ist euer Highlight?